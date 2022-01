Alle prossime Olimpiadi invernali di Pechino una delle discipline più attese dagli sportivi di tutto il mondo sarà il curling. In Italia forse non è lo sport più famoso, ma lo stesso non si può dire per altri Paesi, dove il curling è tra le manifestazioni sportive più seguite.

Nel proseguo dell’articolo trovate il calendario delle gare di curling alle Olimpiadi invernali 2022.

Calendario gare curling alle Olimpiadi invernali 2022 di Pechino

Ecco le date e gli incontri in programma nel calendario della disciplina sportiva del curling alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022:

2 febbraio alle 20:05*: doppio misto, round robin

3 febbraio alle 9:05: doppio misto, round robin

4 febbraio alle 8:35: doppio misto, round robin

5 febbraio alle 9:05: doppio misto, round robin

6 febbraio alle 9:05: doppio misto, round robin

7 febbraio alle 9:05: doppio misto, round robin e semifinali

8 febbraio alle 14:05: doppio misto, finale bronzo e finale oro

9 febbraio alle 20:05: torneo maschile, round robin

10 febbraio alle 9:05: torneo maschile, round robin e torneo femminile, round robin

11 febbraio alle 9:05: torneo maschile, round robin e torneo femminile, round robin

12 febbraio alle 9:05: torneo maschile, round robin e torneo femminile, round robin

13 febbraio alle 9:05: torneo maschile, round robin e torneo femminile, round robin

14 febbraio alle 9:05: torneo maschile, round robin e torneo femminile, round robin

15 febbraio alle 9:05 torneo maschile, round robin e torneo femminile, round robin

16 febbraio alle 9:05: torneo maschile, round robin e torneo femminile, round robin

17 febbraio alle 9:05: torneo maschile, round robin e torneo femminile, round robin

18 febbraio alle 14:05: finale bronzo maschile e semifinali femminili

19 febbraio alle 14:05: finale oro maschile e finale bronzo femminile

20 febbraio alle 9:05: finale oro femminile

*tutti gli orari indicati qui sopra fanno riferimento all’ora locale, avanti di 7 ore rispetto al nostro fuso orario.

Olimpiadi invernali 2022, curling: Italia presente

L’Italia prenderà parte alle gare del doppio misto e del torneo maschile di curling. Nel doppio misto saranno impegnati Stefania Constantini e Amos Mosaner, che si sono qualificati alle Olimpiadi invernali 2022 raggiungendo il quinto posto nell’ultima rassegna dei Mondiali.

Per quanto riguarda invece la squadra maschile, la qualificazione è arrivata nel mese di dicembre, in virtù del successo contro la Repubblica Ceca ai playoff nel torneo preolimpico.

Come accennato qui sopra, la squadra femminile non volerà a Pechino per gareggiare nel torneo a squadre avendo perso nel torneo preolimpico contro le avversarie della Scozia.

