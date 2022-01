Le Olimpiadi invernali 2022 si avvicinano. Al via il prossimo 4 febbraio a Pechino, l’edizione invernale dei Giochi Olimpici avrà in programma un totale di 109 eventi da medaglia.

Tra le discipline più attese c’è anche il bob, le cui gare si disputeranno dal 13 al 20 febbraio presso il Centro Nazionale Scivolamento di Yanqing, a circa 80 dalla capitale cinese. La pista ha una lunghezza di 1.1615 metri, con 16 curve e una pendenza massima del 18%.

Nella sua storia, l’Italia è stata in grado di conquistare dodici medaglie olimpiche nel bob, suddivise equamente in quattro medaglie d’oro, quattro d’argento e quattro di bronzo. L’ultima medaglia d’oro azzurra è arrivata a Nagano 1998 col bob a due maschile della coppia Gunther Huber e Antonio Tartaglia.

Si qualificano alle Olimpiadi invernali di quest’anno un massimo di 170 atleti, suddivisi in 124 uomini e 46 donne. A differenza di quanto avviene nelle altre discipline, i posti non vengono assegnati direttamente ai singoli atleti ma ai Comitati olimpici, sulla base dei risultati ottenuti in Coppa del Mondo, Coppa del Nord America e Coppa Europa.

A questo proposito, aggiungiamo che le migliori nazioni delle tre competizioni citate qui sopra hanno diritto a nominare tre, due o un bob.

Segue ora il calendario delle gare di bob delle Olimpiadi invernali 2022.

Calendario gare bob alle Olimpiadi invernali 2022 di Pechino

Ecco nel dettaglio le date, gli orari e gli eventi in calendario per il bob alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022:

Domenica 13 febbraio

Monobob femminile (run 1 di 4) alle ore 9:30

Monobob femminile (run 2 di 4) alle ore 11:00

Lunedì 14 febbraio

Monobob femminile (run 3 di 4) alle ore 9:30

Monobob femminile (run 4 di 4) alle ore 11:00

Due uomini (run 1 di 4) alle ore 20:05

Due uomini (run 2 di 4) alle ore 21:40

Martedì 15 febbraio

Due uomini (run 3 di 4) alle ore 20:15

Due uomini (run 4 di 4) alle ore 21:50

Venerdì 18 febbraio

Due donne (run 1 di 4) alle ore 20:00

Due donne (run 2 di 4) alle ore 21:30

Sabato 19 febbraio

Quattro uomini (run 1 di 4) alle ore 9:30

Quattro uomini (run 2 di 4) alle ore 11:05

Due donne (run 3 di 4) alle ore 20:00

Due donne (run 4 di 4) alle ore 21:30

Domenica 20 febbraio

Quattro uomini (run 3 di 4) alle ore 9:30

Quattro uomini (run 4 di 4) alle ore 11:20

*l’orario indicato qui sopra fa riferimento all’ora locale, avanti di 7 ore rispetto al fuso orario italiano.

Sullo stesso argomento ti potrebbe interessare anche:

Olimpiadi invernali 2022, il calendario delle gare di snowboard

Olimpiadi invernali 2022, il calendario delle gare di short track

Olimpiadi invernali 2022, il calendario delle gare di pattinaggio di figura

Olimpiadi invernali 2022, il calendario delle gare di biathlon

Olimpiadi invernali 2022, il calendario delle gare di curling