Le Olimpiadi invernali 2022 si svolgeranno a Pechino dal 4 al 20 febbraio. In calendario ci sono 109 eventi da medaglia per un totale di 15 discipline sportive diverse.

Tra queste figura anche il pattinaggio di velocità, con un programma complessivo di 14 eventi che vedranno impegnati 166 atleti dal 5 al 19 febbraio.

In campo maschile riflettori accesi sull’olandese Sven Kramer, punto di riferimento di questo sport, vincitore fin qui di 9 medaglie olimpiche. Tra le donne, la connazionale Ireen Wust è la favorita numero uno per la vittoria della medaglia d’oro. E non può essere altrimenti dall’alto delle 11 medaglie già conquistate nelle precedenti edizioni, tanto da essersi guadagnata il titolo di atleta olimpica invernale più vincente di sempre nel pattinaggio di velocità.

A seguire il calendario delle gare di pattinaggio di velocità delle Olimpiadi invernali 2022.

Calendario gare pattinaggio di velocità alle Olimpiadi invernali 2022 di Pechino

Nella lista che segue trovate le date, gli orari e gli eventi in calendario per il pattinaggio di velocità alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022.

Sabato 5 febbraio

finale femminile per la medaglia d’oro dei 3.000 metri alle ore 16:30

Domenica 6 febbraio

finale maschile per la medaglia d’oro dei 5.000 metri alle ore 16:30

Lunedì 7 febbraio

finale femminile per la medaglia d’oro dei 1.500 metri alle ore 16:30

Martedì 8 febbraio

finale maschile per la medaglia d’oro dei 1.500 metri alle ore 18:30

Giovedì 10 febbraio

finale femminile per la medaglia d’oro dei 5.000 metri alle ore 20:00

Venerdì 11 febbraio

finale maschile per la medaglia d’oro dei 10.000 metri alle ore 16:00

Sabato 12 febbraio

quarti di finale dell’inseguimento a squadre femminile alle ore 16:00

finale maschile per la medaglia d’oro dei 500 metri alle ore 16:53

Domenica 13 febbraio

quarti di finale dell’inseguimento a squadre maschile alle ore 21:00

finale femminile per la medaglia d’oro dei 500 metri alle ore 21:56

Martedì 15 febbraio

semifinali dell’inseguimento a squadre femminile alle ore 14:30

semifinali dell’inseguimento a squadre maschile alle ore 14:52

finale per la medaglia d’oro dell’inseguimento a squadre femminile alle ore 15:24

finale per la medaglia d’oro dell’inseguimento a squadre maschile alle ore 15:43

Giovedì 17 febbraio

finale femminile per la medaglia d’oro dei 1.000 metri alle ore 16:30

Venerdì 18 febbraio

finale maschile per la medaglia d’oro dei 1.000 metri alle ore 9:30

Sabato 19 febbraio

semifinali mass start maschile alle ore 15:00

semifinali mass start femminile alle ore 15:45

finale per la medaglia d’oro mass start maschile alle ore 16:30

finale per la medaglia d’oro mass start femminile alle ore 17:00

*gli orari elencati qui sopra si riferiscono all’ora locale di Pechino, avanti 7 ore rispetto al fuso orario italiano.

