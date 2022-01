Il 4 febbraio a Pechino si svolgerà la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali 2022, arrivate alla loro 24esima edizione. L’evento si terrà presso lo Stadio Nazionale della capitale cinese, noto anche con l’appellativo di Bird’s Nest (nido d’uccello). Lo stesso impiantò ospitò nel 2008 la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi estive.

Sempre il Bird’s Nest sarà anche il teatro della cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di quest’anno. Al termine, la bandiera olimpica verrà consegnata ai primi cittadini di Milano e Cortina d’Ampezzo, che a loro volta ospiteranno la prossima edizione dei Giochi tra quattro anni esatti (2026, ndr).

Di seguito tutte le informazioni da sapere su come e dove vedere la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali 2022.

Dove vedere la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali 2022 in TV

L’evento della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali 2022 sarà trasmesso in diretta TV in chiaro su Rai 2 e su Eurosport (canali 210 e 211 di Sky). L’orario d’inizio è fissato per le 13:00 (ora italiana, a Pechino saranno le 20:00). Anche per quest’edizione gli ingredienti principali saranno musica, danza e fuochi d’artificio, all’interno di un contesto studiato nei minimi particolari per far conoscere al mondo intero la cultura cinese.

La portabandiera italiana sarà Michela Moioli, campionessa olimpica di snowboardcross e grande amica di Sofia Goggi, l’atleta disegnata inizialmente per questo ruolo, prima che l’infortunio subito durante il Super G di Cortina d’Ampezzo rovinasse il suo cammino verso i Giochi Olimpici di Pechino. La decisione è stata presa dal presidente del Coni Giovanni Malagò, consultatosi prima con la fuoriclasse bergamasca, che potrà così dedicarsi al 100% alle cure a cui si sta sottoponendo per riuscire a essere regolarmente in gara nella sua disciplina.

Dove vedere la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali 2022 in streaming

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 sarà visibile in streaming gratuitamente su Rai Play e a pagamento su Eurosport Player, Discovery Plus, Sky Go, NOW, DAZN e TIMVISION.

Sullo stesso argomento ti potrebbe interessare anche: