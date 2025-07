Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 3 luglio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 3 luglio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, con la Luna in opposizione, potresti avvertire una sorta di stanchezza a livello emotivo e fisico, soprattutto sul fronte lavorativo. Probabilmente stai passando un periodo di dubbi, non sei sicuro se mantenere il tuo attuale percorso professionale o, al contrario, virare verso una nuova direzione. Si potrebbe trattare di un momento critico, dato che alcuni progetti potrebbero non aver ottenuto i risultati sperati. Attenzione, però, a non perdere d’animo, dal momento che da venerdì Venere ti garantirà un nuovo slancio affettivo. Saranno giornate cariche di amore e di energia positiva.

Oroscopo del Toro

Attenzione, Toro! E’ importante che tu metta sotto osservazione i tuoi affari monetari: Mercurio, infatti, non è in una posizione favorevole. Analizza con meticolosità le tue finanze, considera attentamente le opzioni disponibili. Non farti intimidire da una potenziale variazione nel tuo campo lavorativo, anche se essa si presenta come un cambiamento radicale. Le persone che svolgono libere professioni potrebbero trovarsi di fronte a nuove occasioni interessanti: Giove, infatti, ha recentemente cambiato il suo atteggiamento portandosi dalla tua parte.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, da venerdì avrete il privilegio di ospitare Venere nel vostro segno. Questa posizione astrologica si traduce in una rinnovata attenzione verso l’affettività e i sentimenti. È un ottimo momento per pervenire ad una chiara consapevolezza dei vostri desideri amorosi, per risolvere dubbi e malintesi. E se il vostro cuore è rimasto solo a lungo, perché non sfruttare l’occasione per lasciarsi andare in una nuova storia?

Oroscopo del Cancro

Cancro, potresti sentirti esaurito o mentalmente sfasato; la Luna non è propizia oggi. Tuttavia, non dimenticare che la tua risplendente allegianza con Giove cerca di affrontare e risolvere le tue problematiche emotive. Inoltre, il prossimo venerdì e sabato saranno momenti ideali per dirimere qualsiasi incomprensione. Sia che si tratti di progetti di condivisione della vita, matrimoni, convivenze o incontri, tutto è predisposto per fiorire entro la prossima estate.

Oroscopo del Leone

Nell’astrologia del Leone, seguendo un periodo turbolento nell’amore che abbiamo riscontrato fra giugno e luglio, è venuto il momento di focalizzarsi sui propri affetti. Questa fase risulta chiara e potrebbe essere l’occasione per prendere decisioni significative. Sì, è il momento adatto per dissipare qualsiasi malinteso, o anche per mettere un punto finale a quelle relazioni che non danno più gratificazione.

Oroscopo della Vergine

Quanto alla Vergine, posso vedere un’eccessiva dedizione in fatto di lavoro e questioni economiche. Potrebbe sembrare che tu abbia messo da parte il tuo stato emotivo. Ciononostante, la situazione cambierà nel mese di luglio, quando vedrai riproporsi il tuo desiderio di amore. L’importante sarà, però, ponderare se la persona che hai al tuo fianco è quella giusta per te.

Oroscopo della Bilancia

Gentili Bilance, si prospetta un periodo luminoso grazie all’influenza positiva della Luna nel vostro segno. La chiarezza mentale e la tranquillità saranno le protagoniste dei vostri giorni, complice un passaggio astrale favorevole che inizierà già da questo venerdì. Noterete anche un rinnovato interesse per il lavoro, che potrebbe richiedere una piccola ripensata.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, la tua vitalità esperimenterà un innalzamento significativo che si protrarrà fino al fine settimana. L’influenza della luna affinerà la tua intuizione nelle ore che seguiranno, anche se non immediatamente. Tuttavia, arriverà presto nel tuo segno zodiacale. Nel frattempo, Venere abbandonerà la sua posizione sfavorevole. In sintesi, si prospettano nuove chance in termini affettivi e personali.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, con Giove non più in opposizione, hai l’opportunità di ponderare alcuni progetti. Nonostante le tensioni affettive, le possibilità di entrare in contatto, avviare conversazioni e formulare proposte sono maggiori. Le stelle ti sostengono nei tuoi ambiziosi progetti. Tuttavia, prestare riguardo quando ci si rapporta a un Vergine è consigliabile.

Oroscopo del Capricorno

Amico del Capricorno, il futuro prossimo si preannuncia impegnativo. Tuttavia, nella tua esistenza non c’è nulla di nuovo, l’impegno e le responsabilità sono una costante. Nonostante tutto, non dimenticare di nutrire le tue esigenze emotive anche quando le energie sono al minimo. Ricorda, è una fase temporanea di declino.

Oroscopo dell’Acquario

L’Aquario può contare su un afflato lunare propizio e un’Enel alleata a partire da venerdì, facilitando la libera espressione dei sentimenti. Oserei affermare che chi è ancora in cerca dell’amore o desideroso di dedicarsi a esso vivrà un luglio di grande rilievo, in seguito a un giugno caratterizzato più da approfondimenti che da concrete certezze.

Oroscopo dei Pesci

I Pesci dovranno godere dell’influenza favorevole di Giove, che promette una ricchezza di intuizioni. D’altra parte, potrebbe esserci un pizzico di tensione. Potrebbe essere dovuto al fatto che stai pianificando un progetto importante e sei consapevole che dovrai mostrare le tue capacità entro la fine dell’anno. Vale la pena notare che la posizione attuale di Marte può causare un certo affaticamento in ambito affettivo, quindi precauzione è la parola d’ordine. Marte e Venere stanno per entrare in una fase di dissonanza. Questo suggerisce un aumento dell’intolleranza e sottolinea l’importanza di scegliere attentamente le parole: misurale con cura.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.