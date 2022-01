Il 4 febbraio è in programma la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali 2022. In totale si disputeranno 109 eventi da medaglia per 15 discipline sportive diverse. Tra queste figura anche la disciplina short track, le cui gare avranno inizio il giorno 5 e si concluderanno il 16 febbraio. A ospitare l’intero programma in calendario sarà il Capital Indoor Stadium di Pechino, sede anche delle qualificazioni e finali del pattinaggio di figura.

In relazione alle gare di short track, nel corso dei Giochi Olimpici invernali di quest’anno si terranno nove eventi, suddivisi in quattro per gli uomini, quattro per le donne e uno misto. E partiamo proprio dalla staffetta mista che si disputerà su una distanza di 2.000 metri, la novità principale dell’edizione 2022 delle Olimpiadi invernali, dopo la sua introduzione nella stagione 2018/19 di Coppa del Mondo.

Gli altri 8 eventi di short track saranno: staffetta maschile (5.000 metri), staffetta femminile (3.000 metri), 1.500 metri maschili e femminili, 1.000 metri maschili e femminili, 500 metri maschili e femminili. Il meccanismo delle gare è semplice: ogni turno prevede una manche ad eliminazione diretta, a qualificarsi sono i due atleti che tagliano per primi il traguardo.

Per quanto riguarda invece la staffetta mista, vi gareggiano squadre composte da due donne e due uomini, con ognuno che in gareggia due volte secondo questo ordine: donna, uomo, donna, uomo.

A seguire trovate il calendario delle gare di short track delle Olimpiadi invernali 2022.

Calendario gare short track alle Olimpiadi invernali 2022 di Pechino

Ecco le date, gli orari e gli incontri in calendario per la disciplina sportiva short track alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022:

5 febbraio alle 19:00: batterie 500 metri femminili; batterie 1.000 metri maschili; quarti, semifinali, finale B e finale A della staffetta mista

7 febbraio alle 19:30: quarti, semifinali, finale B e finale A dei 500 metri femminili; quarti, semifinali, finale B e finale A 1.000 metri maschili

9 febbraio alle 19:00: quarti, semifinali, finale B e finale A 1.500 metri maschili; batterie 1.000 metri femminili; semifinali staffetta femminile

11 febbraio alle 19:00: quarti, semifinali, finale B e finale A 1.000 metri femminili; batterie 500 metri maschili; semifinali staffetta maschile

13 febbraio alle 19:00: quarti, semifinali, finale B e finale A 500 metri maschili; finale B e finale A staffetta femminile

16 febbraio alle 19:30: quarti, semifinali, finale B e finale A 1.500 metri femminili, finale B e finale A staffetta maschile

*gli orari indicati qui sopra fanno riferimento all’ora locale di Pechino, avanti di 7 ore rispetto al nostro fuso orario.

