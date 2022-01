Si avvicinano sempre di più le Olimpiadi invernali 2022 di Pechino, in programma dal 4 al 20 febbraio. Nel corso di queste due settimane si disputeranno 109 eventi da medaglia, per un totale di 15 discipline sportive diverse. Una di queste è lo slittino, che insieme allo skeleton e al bob vanno a comporre il quadro degli sport invernali più spettacolari da vedere per migliaia di telespettatori.

Le gare di slittino si svolgeranno dal 5 al 10 febbraio presso il Centro Scivolamento Nazionale di Yanqing, nell’area montuosa dello Ziaohaituo, a circa 80 km a nord-ovest della capitale cinese. La pista olimpica misura in lunghezza 1.615 metri, e in essa sono presenti 16 curve per una pendenza massima che tocca il 16%.

Il programma prevede quattro eventi: due vedranno impegnati gli uomini, uno le donne, mentre la quarta e ultima prova sarà mista. In occasione degli eventi singoli i partecipanti gareggeranno per quattro manche, l’ultima delle quali assegnerà le medaglie: vince chi ha il tempo migliore, tempo che s ottiene sommando i crono di ogni singola prova.

Partecipano alle gare di slittino delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 106 atleti: 35 nel singolo maschile, 35 nel singolo femminile, più altre 18 coppie nelle prove del doppio. Ogni Comitato olimpico può iscrivere ai Giochi Olimpici fino a un massimo di tre uomini, tre donne e due doppi.

Come accennato qui sopra, le medaglie in palio sono quattro: staffetta a squadre, doppio, singolo femminile e singolo maschile. Tra i favoriti assoluti per la conquista di una medaglia sono i tedeschi Felix Loch e Natalie Geisenberger, con quest’ultima considerata come una delle slittiniste più forti di tutti i tempi.

Per la Geisenberger la concorrenza arriva soprattutto dall’interno, dal momento che per raggiungere il primo posto dovrà per forza di cosa battere la connazionale nonché campionessa del mondo in carica Julia Taubitz.

Di seguito il calendario completo delle gare di slittino delle Olimpiadi invernali 2022.

Ecco le date, gli orari e gli eventi in calendario per lo slittino alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022.

Sabato 5 febbraio

Singolo maschile alle ore 19:10 (run 1 di 4)

Singolo maschile alle ore 20:50 (run 2 di 4)

Domenica 6 febbraio

Singolo maschile alle ore 19:30 (run 3 di 4)

Singolo maschile alle ore 21:15 (finale per la medaglia d’oro)

Lunedì 7 febbraio

Singolo femminile alle ore 19:50 (run 1 di 4)

Singolo femminile alle ore 21:30 (run 2 di 4)

Martedì 8 febbraio

Singolo femminile alle ore 19:50 (run 3 di 4)

Singolo femminile alle ore 21:35 (finale per la medaglia d’oro)

Mercoledì 9 febbraio

Prova a coppie alle ore 20:20 (run 1 di 2)

Prova a coppie alle ore 21:35 (finale per la medaglia d’oro)

Giovedì 10 febbraio

Staffetta a squadre alle ore 21:30 (finale per la medaglia d’oro)

*gli orari indicati nella lista di eventi qui sopra fanno riferimento all’ora locale della capitale cinese Pechino, avanti di 7 ore rispetto al fuso orario italiano.

Convocati Italia per le gare di slittino alle Olimpiadi invernali 2022

C’è anche Nina Zoeggeler, la figlia del leggendario Armin Zoeggeler (attuale direttore tecnico della Nazionale italiana di slittino), tra le giovani promesse più interessanti a Pechino. Ecco la lista dei convocati italiani per le gare di slittino alle prossime Olimpiadi invernali 2022:

Singolo maschile: Kevin Fischnaller, Dominik Fischnaller, Leon Felderer

Singolo femminile: Nina Zoeggeler, Andrea Voetter, Verena Hofer

Doppio: Simon Kainzwaldner/Emanuel Rieder

