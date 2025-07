Pare sia giunta al capolinea anche la relazione tra altri due protagonisti di questa edizione di Uomini e Donne Trono Over, ovvero, Giuseppe Molonia e Rosanna Siino. I due avevano lasciato il programma tra le tante critiche e i numerosi detrattori che non hanno mai creduto alla sincerità delle loro intenzioni. I due, però, tornati in studio come ospiti sul finire dell’edizione, hanno dato modo a molti di ricredersi, dato che sono apparsi felici e complici insieme. A distanza di un po’ di tempo, però, è sopraggiunta una crisi, che sembrava essere risolta. In queste ore, invece, è arrivata un’altra brutta notizia sul loro conto.

Cosa è successo tra Giuseppe e Rosanna dopo Uomini e Donne

La storia nata a Uomini e Donne tra Giuseppe e Rosanna è giunta al termine. A lanciare questo scoop è stato Lorenzo Pugnaloni, il quale ha svelato anche alcuni dettagli in merito a questa decisione. L’esperto di UeD ha rivelato che a decidersi ad interrompere la storia pare sia stata Rosanna. Stando a quanto emerso sembrerebbe che la donna abbia avuto i suoi buoni motivi.

Per il momento, però, non si sa cosa possa essere successo realmente tra i due. Considerando quanto emerso, però, sembrerebbe che Giuseppe potrebbe aver commesso qualche errore di troppo non tollerato dalla donna, al punto da spingerla a chiudere la storia.

Tentativo di fare hype o vera rottura? I dubbi

Ad ogni modo, questa non è la prima volta che i due vivono un momento di separazione da quando hanno lasciato Uomini e Donne. Non molto tempo fa, infatti, è trapelata una notizia analoga, tuttavia, a distanza di un po’ di giorni, i due sono riapparsi insieme nel corso di una diretta sui social. In tanti, così, hanno ipotizzato che la loro potrebbe essere stata solamente una manovra per attirare i riflettori e per far parlare un po’ di se.

Inevitabilmente, dunque, questo sospetto è sorto anche questa volta. La prova del nove sarà vedere come evolverà la cosa nei prossimi giorni. Se tra poco tempo i due si mostreranno nuovamente insieme come se nulla fosse accaduto, allora vuol dire che il tutto si sta trasformando in una vera e propria barzelletta.

Per il momento, però, i diretti interessati non sono ancora intervenuti sulla faccenda. Giuseppe si è limitato a pubblicare un ricordo inerente la sua partecipazione a Uomini e Donne. Rosanna, dal canto suo, qualche giorno fa ha condiviso un post dove si fa riferimento alle critiche che spesso si è costretti a subire sui social da parte di persone che non hanno la minima idea di che cosa sia il tatto e la comprensione. Tutti questi individui farebbero bene a seguire un percorso psicologico in quanto, probabilmente, hanno delle faccende interiori da risolvere.