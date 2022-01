Le Olimpiadi invernali 2022 di Pechino si svolgeranno dal 4 al 20 febbraio. Due settimane ricche di eventi attendono gli appassionati sportivi, che assisteranno a ben 109 gare da medaglie di 15 discipline diverse.

E tra queste non poteva mancare ovviamente lo sci alpino, tra tutti forse lo sport invernale più famoso in Italia. Merito soprattutto dei tanti atleti azzurri che hanno fatto la storia di questo sport, dal leggendario Alberto Tomba alla fuoriclasse Deborah Compagnoni. Oggi lo sci azzurro si immedesima nei volti di Sofia Goggia e Dominik Paris, i due sciatori più vincenti da qualche anno a questa parte.

Prima dell’infortunio patito in occasione del Super G disputato a Cortina d’Ampezzo nel penultimo fine settimana di gennaio, i tifosi italiani riponevano grandi aspettative nella sciatrice originaria di Bergamo: ora si spera soltanto in un miracolo, con la consapevolezza che sarà difficile vedere Sofia Goggia a Pechino, dove era attesa anche per la cerimonia d’apertura in qualità di portabandiera azzurra.

Non ci sono dubbi invece sulla partecipazione di Dominik Paris: l’atleta di Merano classe 1989, già medaglia d’oro ai Campionati del mondo di Are nel 2019 e vincitore della Coppa del mondo di specialità in discesa, sogna la medaglia olimpica: sarà la volta buona per l’altoatesino, mai salito sul podio in un’edizione dei Giochi Olimpici?

Di seguito il calendario delle gare di sci alpino delle Olimpiadi invernali 2022.

Calendario gare sci alpino alle Olimpiadi invernali 2022 di Pechino

Nell’elenco riportato di seguito trovate le date, gli orari e gli eventi in calendario per lo sci alpino alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022.

Giovedì 3 febbraio

prima prova della discesa libera maschile alle ore 11:00*

Venerdì 4 febbraio

seconda prova della discesa libera maschile alle ore 11:00

Sabato 5 febbraio

terza prova della discesa libera maschile alle ore 11:00

Domenica 6 febbraio

finale discesa libera maschile alle ore 11:00

Lunedì 7 febbraio

Prima manche dello slalom gigante femminile alle ore 10:15

Seconda manche dello slalom gigante femminile alle ore 13:45

Martedì 8 febbraio

Finale Super G maschile alle ore 11:00

Mercoledì 9 febbraio

Prima manche dello slalom speciale femminile alle ore 10:15

Quarta prova della discesa libera maschile alle ore 10:30

Seconda manche dello slalom speciale femminile alle ore 13:45

Giovedì 10 febbraio

Discesa libera valida per la combinata maschile alle ore 10:30

Slalom speciale valido per la combina maschile alle ore 14:15

Venerdì 11 febbraio

Finale Super G femminile alle ore 11:00

Sabato 12 febbraio

Prima prova della discesa libera femminile alle ore 11:00

Domenica 13 febbraio

Prima manche dello slalom gigante maschile alle ore 10:15

Seconda prova della discesa libera femminile alle ore 11:00

Seconda manche dello slalom gigante maschile alle ore 13:45

Lunedì 14 febbraio

Terza prova della discesa libera femminile alle ore 11:00

Martedì 15 febbraio

Finale discesa libera femminile alle ore 11:00

Mercoledì 16 febbraio

Prima manche dello slalom speciale maschile alle ore 10:15

Quarta prova della discesa libera femminile alle ore 10:30

Seconda manche dello slalom speciale maschile alle ore 13:45

Giovedì 17 febbraio

Discesa libera valida per la combinata femminile alle ore 10:30

Slalom speciale valido per la combinata femminile alle ore 14:00

Sabato 19 febbraio

Ottavi di finale del Team Event Misto alle ore 11:00

Quarti di finale del Team Event Misto alle ore 11:47

Semifinali del Team Event Misto alle ore 12:14

Finale del Team Event Misto alle ore 12:37

*gli orari indicati qui sopra fanno riferimento all’ora locale di Pechino, avanti di 7 ore rispetto al fuso orario italiano.

Sullo stesso argomento ti potrebbe interessare anche: