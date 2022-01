Dal 4 al 20 febbraio si svolgeranno le Olimpiadi invernali 2022 di Pechino, trasmesse in diretta integrale su Discovery Plus. La XXIV edizione prevede 109 eventi da medaglia, tra cui anche tre prove della disciplina sportiva combinata nordica.

Le gare di combinata nordica si terranno dal 9 al 17 febbraio presso il Kuyangshu Nordic Center and Biathlon Center della località Zhangjiakou, distante circa 180 km dalla capitale cinese. A differenza della maggior parte delle altre discipline, tutti e tre gli eventi in calendario avranno per protagonisti soli uomini.

Sulla carta sarà anche l’ultima edizione invernale dei Giochi Olimpici con soli atleti di sesso maschile impegnati nella combinata nordica. La FIS, Federazione Internazionale Sci, ha infatti proposto l’inserimento della combinata nordica femminile nel calendario delle Olimpiadi di Milano-Cortina che si disputeranno tra quattro anni.

In totale, si qualificano alle gare di combinata nordica delle Olimpiadi invernali di quest’anno 55 atleti. Ciascun comitato olimpico nazionale può iscrivere fino a un massimo di cinque atleti, a patto che abbiano ottenuto almeno un punto a un evento di Coppa continentale nel periodo di qualificazione compreso da luglio 2020 al 16 gennaio 2022.

L’atleta da battere sarà la leggenda tedesca Eric Frenzel, vincitore di ben 6 medaglie olimpiche e non a caso considerato come uno dei migliori di sempre nella sua disciplina: se dovesse vincere un’altra medaglia d’oro a Pechino, diventerebbe il primo al mondo a conquistare 4 ori nella combinata ai Giochi Olimpici (nessuno prima di lui c’è mai riuscito).

Lo sfidante più autorevole, uno dei pochi in grado di poter mettere i bastoni tra le ruote alla leggenda tedesca, è il tre volte olimpionico Akito Watabe. Dopo essere arrivato alle spalle di Frenzel sia a Sochi 2014 che a PyeongChang nel 2018, Watabe sogna di riuscire a portare a casa la medaglia d’oro.

Di seguito trovate il calendario delle gare di combinata nordica delle Olimpiadi invernali 2022.

Calendario gare combinata nordica alle Olimpiadi invernali 2022 di Pechino

Ecco le date, gli orari e gli eventi in calendario per la combinata nordica alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022:

Mercoledì 9 febbraio

Trampolino normale individuale – 10 km (salto con gli sci) alle ore 16:00*

Trampolino normale individuale – 10 km (sci di fondo) alle ore 19:00

Martedì 15 febbraio

Trampolino lungo individuale – 10 km (salto con gli sci) alle ore 16:00

Trampolino lungo individuale – 10 km (sci di fondo) alle ore 19:00

Giovedì 17 febbraio

Trampolino lungo a squadre – 4×5 km (salto con gli sci)

Trampolino lungo a squadre – 4×5 km (sci di fondo)

*l’orario indicato nell’elenco qui sopra si riferisce all’ora locale di Pechino, avanti di 7 ore rispetto al fuso orario italiano.

