Le Olimpiadi invernali 2022 di Pechino rappresentano l’evento più importante di inizio anno per tutti gli appassionati di sport. In totale ci saranno 109 prove da medaglia, per 15 discipline sportive diverse.

Tra queste figura anche lo sci freestyle, uno sport che richiede tanta creatività e tecnica: non a caso è tra gli sport più spettacolari che andranno in scena nel corso delle prossime settimane nella capitale cinese (e dintorni).

Per quanto riguarda lo sci freestyle, sono previsti 13 eventi di moguls, aerials, skicross, slopestyle, halfpipe e big air. Ogni evento ha le sue stelle, termine con cui si è soliti indicare gli atleti migliori.

Eventi sci freestyle alle Olimpiadi invernali 2022

Nella categoria moguls riflettori accesi sul canadese Mikael Jingsbury e la francese Perrine Laffont, entrambi campioni olimpici in carica dopo la medaglia d’oro conquistata all’ultima edizione dei Giochi Olimpici disputati in Corea del Sud nel 2018.

L’evento aerials vede i padroni di casa partire con i favori del pronostico. Tra le donne i nomi più gettonati sono quelli delle cinesi Kong Fanyu e Xu Mengtao, mentre tra gli uomini si annoverano atleti del calibro di Yang Longxiao e Sun Jiaxu.

Nella disciplina skicross la sciatrice svizzera Fanny Smith non dovrebbe incontrare grosse difficoltà a vincere la medaglia d’oro, dopo essere diventata nel corso dell’ultima stagione l’atleta più vincente di questo sport con 29 successi in Coppa del Mondo. In campo maschile riflettori accesi su Brady Leman, campione olimpico in carica.

Gli eventi slopestyle e big air metteranno in mostra le acrobazie della sciatrice cinese Eileen Gu, due volte campionessa olimpica alle Olimpiadi giovanili disputate nel 2020 a Losanna. Tra gli uomini l’attesa è tutta per lo svizzero Ragettli, che dovrà vedersela con la concorrenza agguerrita degli statunitensi Mac Forehand e Colby Stevenson.

Per quanto riguarda infine la categoria halfpipe, in campo femminile si preannuncia una vera e propria battaglia tra la campionessa olimpica in carica Cassie Sharpe e le leader della specialità Gu e Sildaru. Lotta serrata anche nella competizione maschile, con protagonisti il neozelandese Nico Porteous e il due volte campione olimpico David Wise.

A seguire trovate il calendario delle gare di sci freestyle delle Olimpiadi invernali 2022.

Calendario gare sci freestyle alle Olimpiadi invernali 2022 di Pechino

Nell’elenco qui sotto le date, gli orari e gli eventi in calendario per lo sci freestyle alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022.

Giovedì 3 febbraio

Qualificazione femminile Moguls alle ore 18:00*

Qualificazione maschile Moguls alle ore 19:45

Sabato 5 febbraio

Finale maschile Moguls alle ore 19:30

Domenica 6 febbraio

Finale femminile Moguls alle ore 19:30

Lunedì 7 febbraio

Qualificazione femminile Big Air alle ore 11:00

Qualificazione maschile Big Air alle ore 15:00

Martedì 8 febbraio

Finale femminile Big Air alle ore 10:00

Mercoledì 9 febbraio

Finale maschile Big Air alle ore 11:00

Giovedì 10 febbraio

Finale Misto Aerials alle ore 19:00

Domenica 13 febbraio

Qualificazione femminile Aerials alle ore 19:00

Lunedì 14 febbraio

Finale femminile Slopesteyle alle ore 9:30

Finale femminile Aerials alle ore 19:00

Martedì 15 febbraio

Finale maschile Slopestyle alle ore 9:30

Qualificazione maschile Aerials alle ore 19:00

Mercoledì 16 febbraio

Finale maschile Aerials alle ore 19:00

Giovedì 17 febbraio

Seeding Ski cross femminile alle ore 11:30

Ottavi di finale Ski cross femminile alle ore 14:00

Quarti di finale Ski cross femminile alle ore 14:35

Semifinali Ski cross femminile alle ore 14:54

Finale Ski cross femminile alle ore 15:10

Venerdì 18 febbraio

Finale femminile Halfpipe alle ore 9:30

Seeding Ski cross maschile alle ore 11:45

Ottavi di finale Ski cross maschile alle ore 14:00

Quarti di finale Ski cross maschile alle ore 14:35

Semifinali Ski cross maschile alle ore 14:54

Finale Ski cross maschile alle ore 15:10

Sabato 19 febbraio

Finale maschile Halfpipe alle ore 9:30

*l’orario indicato nell’elenco qui sopra si riferisce all’ora locale di Pechino, avanti di 7 ore rispetto al nostro fuso orario italiano.

