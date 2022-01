Le Olimpiadi invernali di Pechino sono sempre più vicine. Il giorno 4 febbraio ci sarà la cerimonia di inaugurazione, evento che darà il via alle gare delle varie discipline sportive protagoniste della prossima Olimpiade.

Tra queste non mancherà lo snowboard e le sue specialità: lo slalom gigante parallelo, lo snowboard cross, l’halfpipe, lo slopestyle e il big air, a cui si aggiungerà la prova mista snowboard cross a squadre, tra le principali novità di questa edizione.

Per quanto riguarda le gare di big air, slopestyle e halfpire, una giuria tecnica si pronuncerà sulla prova di ogni singolo atleta in base ad alcuni parametri quali la tecnica dei salti, d’atterraggio, l’esecuzione dei trick e, più in generale, la difficoltà del salto. Dopo un primo turno eliminatorio, i i 12 atleti migliori prenderanno parte alla finale dove si decideranno le medaglie.

Nel caso specifico delle specialità slalom gigante parallelo e snowboard cross, conta invece chi arriva primo. Così come nelle altre discipline citate qui sopra c’è un primo turno di qualificazione, a cui segue la fase ad eliminazione diretta che ha inizio con gli ottavi di finale.

Di seguito trovate il calendario delle gare di snowboard alle Olimpiadi invernali 2022.

Calendario gare snowboard alle Olimpiadi invernali 2022 di Pechino

Ecco le date, gli orari e gli incontri in programma nel calendario della disciplina sportiva dello snowboard alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022:

8 febbraio alle 10:40*: qualificazione ottavi, quarti, semifinale, finale B e finale A del gigante parallelo maschile e femminile

9 febbraio alle 9:30: qualificazione, ottavi, quarti, semifinale, finale B e finale A della specialità snowboard cross femminile, prima e seconda run di qualificazione della specialità halfpipe maschile e femminile

10 febbraio alle 9:30: finale halfpipe femminile (si disputerà in tre run), qualificazione, ottavi, quarti, semifinale, finale B e finale A della specialità snowboard cross maschile

11 febbraio alle 9:30: finale halfpipe maschile

12 febbraio alle 10:00: quarti, semifinale, finale B e finale A della specialità snowboard cross a squadre

14 febbraio alle 9:30: prima, seconda e terza run di qualificazione della specialità big air maschile e femminile

15 febbraio alle 9:30: finale big air femminile e maschile (si disputerà ciascuna in tre run)

*una precisazione importante riguardo gli orari indicati qui sopra: fanno riferimento all’ora locale, che rispetto al fuso orario italiano è avanti di 7 ore.

Sullo stesso argomento ti potrebbe interessare anche:

Olimpiadi invernali 2022, il calendario delle gare di curling