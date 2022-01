Il 4 febbraio inizieranno ufficialmente le Olimpiadi invernali 2022 di Pechino. Gli appassionati di sport non vedono l’ora di poter assistere ai tanti eventi in programma: in tutto saranno 109 le prove che assegneranno le medaglie ai primi tre atleti classificati di ciascuna disciplina sportiva.

E cresce l’attesa anche per i fan del biathlon, una dei più rinomati sport invernali che rientra nel gruppo dello sci nordico. Le gare di questa disciplina si svolgeranno dal 5 al 19 febbraio, presso il Hualindong Ski Resort di Zhangjiakou, a circa 180 km di distanza dalla capitale cinese.

Complessivamente sono in programma undici eventi: cinque maschili, cinque femminili e un undicesimo evento misto (la staffetta, ndr). Non è dunque cambiato nulla rispetto a quattro anni fa, quando i Giochi Olimpici si svolsero nella località di PyeongChang, in Corea del Sud.

L’Italia non parte con i favori del pronostico, ma al 99,9% reciterà il ruolo di outsider in quasi tutte le competizioni in cui sarà chiamata a gareggiare con le altre nazioni. La stella della Nazionale italiana rimane Dorothea Wierer, anche se è reduce da una stagione non brillantissima – per usare un eufemismo – in Coppa del Mondo. Secondo quanto dichiarato dalla stessa atleta non c’è però da preoccuparsi, in quanto ha scelto di puntare tutto sulla competizione olimpica.

Rimangono un punto interrogativo le possibili performance di Lisa Vitozzi, che dopo aver sfiorato il podio a Pyeongchang nel 2018 non è stata più capace di ripetersi nelle stagioni successive, sprofondando nell’anonimato. L’augurio è che possa ricoprire il ruolo di mina vagante, tornando ad avere percentuali di precisione a terra di nuovo superiori alla media.

A seguire trovate il calendario delle gare di biathlon delle Olimpiadi invernali 2022.

Calendario gare biathlon alle Olimpiadi invernali 2022 di Pechino

Ecco le date, gli orari e gli incontri in calendario per il biathlon alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022:

5 febbraio alle ore 17:00*: staffetta mista 2×6 km + 2×7,5 km

7 febbraio alle ore 17:00: individuale femminile 15 km

8 febbraio alle ore 16:30: individuale maschile 20 km

11 febbraio alle ore 17:00: sprint femminile 7,5 km

12 febbraio alle ore 17:00: sprint maschile 10 km

13 febbraio alle ore 17:00 e alle ore 18:45: inseguimento maschile 12,5 km; inseguimento femminile 10 km

15 febbraio alle ore 17:00: staffetta maschile 4×7,5 km

16 febbraio alle ore 15:45: staffetta femminile 4×6 km

18 febbraio alle ore 17:00: mass start maschile 15 km

19 febbraio alle ore 17:00: mass start femminile 12,5 km

*ora locale, avanti di 7 ore rispetto al fuso orario italiano.

