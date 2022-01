Dal 4 al 20 febbraio si terranno le Olimpiadi invernali 2022 di Pechino. Durante la rassegna numero 24 dei Giochi Olimpici invernali si disputeranno 109 eventi da medaglia, per un totale di 15 discipline diverse. Una di queste è lo skeleton, uno sport invernale individuale in cui gli atleti scendono su una pista ghiacciata stando sdraiati a pancia in giù su una piccola slitta dotata di pattini.

Complessivamente gareggeranno 50 atleti, 25 uomini e 25 donne, in due eventi distinti. Le gare di skeleton saranno ospitate nella nuova pista olimpica del Yanqing National Sliding Centre, l’unica al mondo al momento che presenta un primo loop a 360 gradi, per una velocità massima che può toccare fino a 130 km/h.

Tra qualificazioni e finali, lo skeleton sarà protagonista delle giornate olimpiche dal 10 al 12 febbraio, i giorni in cui si concentreranno tutti gli eventi in programma in queste Olimpiadi. L’augurio è che anche gli atleti italiani possano dire la loro, in considerazione soprattutto della promettente stagione di Valentina Margaglio.

L’azzurra classe 1993 delle Fiamme Gialle, originaria di Casale Monferrato, vanta un secondo posto a Altenberg e un terzo a Igls, in una Coppa del Mondo che l’ha vista come piacevole sorpresa del 2021. E chissà che Valentina non possa stupire, in positivo, anche nella prossima edizione dei Giochi Olimpici, con la consapevolezza che l’asticella si alzerà per tutte.

Le stesse speranze di medaglia non possono invece essere riposte in campo maschile. Gli atleti di punta della Nazionale maschile di skeleton, vale a dire Mattia Gaspari e Amedeo Bagnis, non hanno fatto meglio di uno scialbo undicesimo posto nell’ultima stagione di Coppa del Mondo, appare dunque quantomeno complicato “vedere” i due lottare per il podio olimpico.

In ogni caso c’è un proverbio che recita “la speranza è l’ultima a morire”, quindi mai dire mai. Concentriamoci ora sul calendario completo delle gare di skeleton alle Olimpiadi invernali 2022.

Calendario gare skeleton alle Olimpiadi invernali 2022 di Pechino

Di seguito le date, gli orari e gli eventi in calendario per lo skeleton alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022.

Giovedì 10 febbraio

Prova maschile alle ore 9:30 (run 1 di 4)

Prova maschile alle ore 11:00 (run 2 di 4)

Venerdì 11 febbraio

Prova femminile alle ore 9:30 (run 1 di 4)

Prova femminile alle ore 11:00 (run 2 di 4)

Prova maschile alle ore 20:20 (run 3 di 4)

Prova maschile alle ore 21:55 (finale per la medaglia d’oro)

Sabato 12 febbraio

Prova femminile alle ore 20:20 (run 3 di 4)

Prova femminile alle ore 21:55 (finale per la medaglia d’oro)

*gli orari indicati nell’elenco qui sopra si riferiscono all’ora locale di Pechino, avanti di 7 ore rispetto al fuso orario italiano.

