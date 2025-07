In questi giorni ha fatto il giro del web una notizia che ha generato un certo sgomento. Nello specifico, pare che tre protagonisti di questa edizione di Uomini e Donne potrebbero prendere parte al Grande Fratello dando luogo ad un nuovo triangolo amoroso. Le persone chiamate in causa sono Martina De Ioannon, Ciro Solimeno e Gianmarco Steri. Sulla faccenda però, ha deciso di intervenire direttamente la ragazza, la quale ha svelato come stiano realmente le cose.

Le parole di Martina De Ioannon sul possibile triangolo con Ciro Solimeno e Gianmarco Steri al GF

Tra le coppie nate a Uomini e Donne quest’anno ci sono quelle formate da Martina De Ioannon e Ciro Solimeno e Gianmarco Steri e Cristina Ferrara su cui sono emerse delle recenti indiscrezioni. Come tutti i telespettatori appassionati della trasmissione sapranno, Gianmarco era un corteggiatore di Martina, il quale decise di uscire dal programma con il suo rivale, Ciro per l’appunto. La produzione del GF, dunque, starebbe valutando di far entrare nella casa del GF proprio i tre ragazzi, in modo da dare luogo a delle dinamiche senza ombra di dubbio intriganti e interessanti.

La notizia ha iniziato a dilagare sui social e, ovviamente, è arrivata anche agli occhi e alle orecchie dei diretti interessati. Gianmarco e Cristina non hanno proferito parola sulla faccenda. I due sono giù abbastanza sulla bocca di tutti a causa dei rumor inerenti una presunta crisi tra di loro, che è stata smentita dai diretti interessati. Martina, invece, ha preferito commentare in modo ironico quanto emerso. La giovane ha pubblicato una Instagram Storie insieme a Ciro in cui in sottofondo c’è la canzone di Renato Zero “Triangolo”. Martina ha commentato scrivendo: “Io tu e il divano“. Successivamente, poi, ha specificato che questo sia l’unico triangolo che i due potrebbero considerare.

Con queste parole, dunque, la giovane ha implicitamente smentito le indiscrezioni inerenti la loro partecipazione al GF, almeno in relazione a questo presunto triangolo che dovrebbe venire a crearsi. Non resta che attendere per vedere se le cose andranno realmente in questo modo.

Altri due protagonisti di Uomini e Donne provinati per il GF

Nel frattempo, però, si stanno facendo largo altri due nomi di protagonisti di Uomini e Donne che potrebbero prendere parte alla prossima edizione del GF. In questi giorni è trapelata la notizia circa la rottura tra Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto. Ebbene, stando ad alcune indiscrezioni social, sembrerebbe che i due siano stati provinati per prendere parte al reality show, tuttavia, uno solo di loro due potrebbe avere la meglio ed entrare nella casa più spiata d’Italia.