Dopo aver saltato l’appuntamento con la puntata di ieri 30 giugno , vi state chiedendo come e dove rivedere Temptation Island 2021? Perfetto, siete allora nel posto giusto al momento giusto. Nella nostra guida trovate infatti tutte le informazioni da conoscere per guardare la replica di ieri sera in TV, con l’orario e il canale del digitale terrestre in cui va in onda.

Inoltre, abbiamo pensato di aiutarvi con una guida passo dopo passo per capire come rivedere la replica di Temptation Island 2021 oggi in streaming, usando il PC o lo smartphone. Ma bando alle ciance e iniziamo subito!

Come e dove vedere la replica di Temptation Island 2021 del 30 giugno in TV e streaming

La replica dell’ultima puntata di Temptation Island sarà trasmessa in TV e in streaming. Si tratta di due soluzioni molto diverse tra loro, ognuna con i propri pregi e difetti. Da una parte la televisione dà modo di avere la certezza di rivedere Temptation Island in uno schermo grande e senza l’assillo della stabilità della connessione Internet, purtroppo però non è possibile eliminare la pubblicità. Dall’altra, lo streaming permette di rivedere subito la puntata, ma senza la comodità di uno schermo come quello del proprio televisore.

Entriamo ora più nello specifico, spiegando in primis dove vedere e a che ora la replica di Temptation Island del 30 giugno in televisione.

Come rivedere Temptation Island 2021 in tv

La replica dell’ultima puntata di Temptation Island sarà visibile stasera su La 5 (canale numero 30 del digitale terrestre) alle ore 21:10. Visto l’orario di messa in onda, la replica seguirà lo stesso orario della programmazione di Canale 5, con la conclusione attesa dopo la mezzanotte.

Come rivedere Temptation Island 2021 in streaming

Per rivedere invece le puntate intere di Temptation Island ogni volta che volete è sufficiente collegarsi a Mediaset Infinity, il servizio di streaming creato per consentire ai telespettatori Mediaset di guardare in un secondo momento i loro programmi preferiti trasmessi su Canale 5, Italia 1 e Rete 4.

L’utilizzo della piattaforma è gratuito (viene richiesta soltanto la registrazione di un account) e molto semplice, ma siete ancora in tanti a chiederci come funziona. Ne approfittiamo dunque per illustrare tutti i passaggi da fare per rivedere la puntata del 30 giugno di Temptation Island su Mediaset Infinity:

Collegatevi al sito ufficiale mediasetplay.mediaset.it Selezionate la lente d’ingrandimento posizionata in alto a destra In Cerca in MediasetPlay digitate la parola chiave Temptation Island (anche in minuscolo va bene) Cliccate sul riquadro del programma selezionato Aprite il riquadro della puntata di ieri sera per far partire la replica

Replica Temptation Island su Witty TV

Le puntate del docu-reality Temptation Island sono visibili in replica anche su Witty TV, il portale dedicato alle trasmissioni di Maria De Filippi. Al termine dell’appuntamento in prima serata su Canale 5, sul sito wittytv.it viene caricato il video integrale della puntata. Non solo però, perché Witty si distingue da Mediaset Infinity per i suoi contenuti esclusivi, molto apprezzati dal pubblico più giovane. Dunque, se avete interesse a scoprire anche i retroscena più scottanti dell’Is Morus Relais e le confessioni esclusive di coppie e single, il portale di riferimento è proprio questo.

A seguire i passaggi da completare per rivedere la replica di Temptation Island su Witty:

Collegatevi alla home page del sito Witty TV

Selezionate il riquadro Temptation Island

Scorrete nella pagina fino a quando non trovate l’intestazione Le puntate

Scegliete la puntata che più vi interessa tra quelle disponibili

Importante: se sotto l’intestazione Le puntate cliccate su Vedi tutti, si aprirà una nuova pagina dove sono ospitati i video delle puntate di tutte le edizioni, a partire dalla prima (trasmessa nella lontana estate 2014 su Canale 5).

Con questo è tutto. Prima di andare, vi invitiamo a rimanere aggiornati sulle ultimissime news e anticipazioni di Temptation Island 2021 cliccando qui.