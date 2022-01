Le Olimpiadi invernali 2022 si svolgeranno a Pechino dal 4 al 20 febbraio. In programma ben 109 eventi da medaglia, per un totale di 15 discipline diverse. Tra gli sport dei prossimi Giochi Olimpici invernali figura anche lo sci di fondo, che insieme allo sci alpino è tra i più popolari a livello internazionale.

Le gare di sci di fondo si terranno dal 5 al 20 febbraio presso il Kuyangshu Nordic Center di Zhangjiakou, località che si trova a circa 180 km a nord-ovest dalla capitale cinese. In totale sono previsti dodici eventi, a cui prenderanno parte 296 atleti (148 uomini e 148 donne). Ogni Comitato olimpico può convocare fino a un massimo di 16 atleti, 8 per genere, e di questi può schierarne quattro in ciascuna gara.

Anche a Pechino ci si aspetta una Norvegia dominante, come da tradizione quando si parla di sci di fondo: con 121 medaglie olimpiche conquistate nella disciplina nelle precedenti edizioni, il Paese nordico guida il medagliere con oltre 40 lunghezze (pardon, medaglie) di vantaggio rispetto alla Svezia, la seconda nazione più vincente.

Qualcosa però potrebbe cambiare dopo il ritiro al termine dell’ultima Olimpiade di PyeongChang nel 2018 della fuoriclasse norvegese Maria Bjorgen, vincitrice di 15 medaglie olimpiche, di cui 8 oro. I nomi più accreditati per succedere al trono rimasto vacante dopo l’addio della norvegese sono le americane Jessie Diggins e Kikkan Randall, insieme alla russa Natalia Nepryaeva e la svedese Ebba Andersson.

In campo maschile, invece, il regno norvegese dovrebbe conoscere un’altra stagione di successo, dopo le vittorie sia alle ultime Olimpiadi di PyeongChang che ai Mondiali dell’anno appena conclusosi. Il miglior atleta su cui la Norvegia può contare è Johannes Hoesflot Klaebo, che dovrà essere però bravo a non abbassare la guardia contro i suoi più agguerriti avversari, uno su tutti lo svedese Jonna Sundling.

Di seguito il calendario delle gare di sci di fondo alle Olimpiadi invernali 2022.

Calendario gare sci di fondo alle Olimpiadi invernali 2022 di Pechino

Ecco le date, gli orari e gli eventi in calendario per lo sci di fondo alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022.

Sabato 5 febbraio

Skiathlon femminile 7,5 km + 7,5 km alle ore 15:45 (finale per la medaglia d’oro)

Domenica 6 febbraio

Skiathlon maschile 15 km + 15 km alle ore 15:00 (finale per la medaglia d’oro)

Martedì 8 febbraio

Sprint femminile tecnica libera alle ore 16:00 (qualificazione)

Sprint maschile tecnica libera alle ore 16:50 (qualificazione)

Sprint femminile tecnica libera alle ore 18:30 (quarti di finale)

Sprint maschile tecnica libera alle ore 18:55 (quarti di finale)

Sprint femminile tecnica libera alle ore 19:25 (semifinali)

Sprint maschile tecnica libera alle ore 19:35 (semifinali)

Sprint femminile tecnica libera alle ore 19:47 (finale per la medaglia d’oro)

Sprint maschile tecnica libera alle ore 20:00 (finale per la medaglia d’oro)

Giovedì 10 febbraio

10 km femminile tecnica classica alle ore 15:00 (finale per la medaglia d’oro)

Venerdì 11 febbraio

15 km maschile tecnica classica alle ore 15:00 (finale per la medaglia d’oro)

Sabato 12 febbraio

Staffetta femminile 4×5 km alle ore 15:30 (finale per la medaglia d’oro)

Domenica 13 febbraio

Staffetta maschile 4×10 km alle ore 15:00 (finale per la medaglia d’oro)

Mercoledì 16 febbraio

Team sprint femminile tecnica classica alle ore 17:00 (semifinali)

Team sprint maschile tecnica classica alle ore 18:00 (semifinali)

Team sprint femminile tecnica classica alle ore 19:00 (finale per la medaglia d’oro)

Team sprint maschile tecnica classica alle ore 19:30 (finale per la medaglia d’oro)

Sabato 19 febbraio

50 km mass start maschile tecnica libera alle ore 14:00 (finale per la medaglia d’oro)

Domenica 20 febbraio

30 km mass start femminile tecnica libera alle ore 14:30 (finale per la medaglia d’oro)

*gli orari indicati nell’elenco qui sopra si riferiscono all’ora locale di Pechino, avanti di 7 ore rispetto al fuso orario italiano.

