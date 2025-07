Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 4 luglio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 4 luglio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, c’è un palpabile desiderio d’amore in te e secondo i miei astri, verrai certamente appagato dato che la Venere sta per ritornare attiva. Tuttavia, ciò che non trovo del tutto positivo è la tua condizione lavorativa, che pare essere stagnante da un po’ di tempo. Può darsi che tu desideri apportare qualche cambiamento o magari l’ambiente in cui ti trovi è già mutato e non tutto ti sembra così genuino.

Oroscopo del Toro

Caro Toro, un’opposizione lunare può generare svariate riflessioni. È noto che il segno del Toro tende a essere molto ancorato alle situazioni vissute, nonostante le recenti enfasi che ho posto sulla necessità di concentrarsi sul domani. L’elaborazione delle esperienze trascorse non deve rappresentare una zavorra, ma può essere rimodellata in un qualcosa di costruttivo. Infatti, ciò può portare a una consapevolezza più profonda nei rapporti affettivi.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, l’arrivo di Venere nel tuo segno riaccende la tua creatività e risveglia il desiderio di amore. È arrivato il momento di avere dialoghi seri e produttivi con individui che finora, non dirò che ti hanno ignorato, ma forse ti hanno tenuto in disparte. Oggi potresti vivere nuove sensazioni.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, avete le stelle a vostro favore. Sotto l’influenza di Giove e del Sole, potete affrontare qualsiasi realtà con tenacia e risolutezza. In campo amoroso, una solida stabilità fa da forte baluardo per le coppie innamorate. E’ il momento perfetto per riflettere su convivenze, matrimoni e figli. Per coloro che sono ancora single, potrebbe essere il momento giusto per osservare bene intorno a sé. Ricordate, il cielo vi supporta.

Oroscopo del Leone

Amico del Leone, l’astro lunare attualmente non è tuo alleato. Diventa cruciale riconoscere le proprie restrizioni. Capisco che potresti ritenerlo non necessario, ma ci sono dei momenti in cui potresti sentirti leggermente più esausto, in particolare oggi e domani. Mantieni la cautela e non superare i tuoi limiti.

Oroscopo della Vergine

Vergine, non si può ignorare che il recente periodo ti ha visto attraversare una fase di confusione che potrebbe tornare in alcune fasi di questa giornata. Non è in tuo potere governare completamente ogni dettaglio della tua esistenza. Forse il rimedio più efficace è esercitare la pazienza, dedicarsi all’ascolto e, soprattutto, mantenersi indifferente. Cioè, se determinate situazioni non si sviluppano esattamente come vorresti, allora è preferibile trarre il meglio dal peggio.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, il desiderio d’amore ti pervade e Venere è dalla tua parte, promuovendo la risoluzione dei rapporti che erano in difficoltà, ma la sua maggiore influenza ti stimola a cercare oltre se ti senti solo. Sii audace, mostrati disponibile agli altri, ricostruisci le connessioni di fiducia. Dal punto di vista lavorativo, potresti sentire che una certa ambientazione non è più adatta a te, ed è qui che si impongono i cambiamenti.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, la tua percezione è al suo apice e il considerevole lavoro di introspezione che hai svolto sta portando alla luce risultati positivi. Riconoscendo la tua fragilità, ti troverai di fronte a nuove e affascinanti esperienze. E’ giunto il momento di affrontare la questione amorosa con tranquillità e serenità.

Oroscopo del Sagittario

Come Paolo Fox, mi sento di dire che per il Sagittario è giunto il momento propizio per mettere in atto le sue idee lavorative o, almeno, proporre qualcosa di nuovo. Per quanto riguarda la vita affettiva, invece, le cose sembrano non andare così bene: c’è una breccia da riempire, una distanza sentimentale da recuperare.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, il tuo fisico sta richiedendo un respiro visto che stai portando avanti molte attività nel fine settimana. Questo periodo incoraggia l’esplosione di sentimenti di amore puro. Lascia che le tue emozioni fluiscano liberamente, senza alcun rimorso.

Oroscopo dell’Acquario

Il segno dell’Acquario è attualmente impegnato a occuparsi di questioni finanziarie, un’attenzione che non è affatto fuori luogo considerando Mercurio contrario. E’ molto plausibile che si verifichino dei rallentamenti nei pagamenti, oppure può emergere la necessità di rivedere un contratto. Tuttavia, non tutto è perduto grazie al ritorno favorevole. Tuttavia, ricorda, Acquario, di non lasciare in un angolo la sfera sentimentale. L’amore ti sta cercando.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, la luna ti sorride e premia la tua capacità intuitiva, le tue premonizioni. Sfrutta al meglio questa fase di profonda trasformazione, rappresenta la tua più grande ricchezza. Ricorda di mantenere un equilibrio tra generosità e protezione nei tuoi rapporti.

