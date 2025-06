Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 1 luglio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 1 luglio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, in te ribolliscono energie potenti che necessitano di esprimersi. Pertanto, se hai la necessità di risolvere problemi rimasti in attesa, non esitare. Tuttavia, ricorda che la presenza avversa di Giove suggerisce che alcune decisioni potrebbero comportare dei sacrifici. In fin dei conti, è segno di maturità comprendere ciò che rientra nelle tue capacità e ciò che invece è ormai senza valore. Fai attenzione quando si tratta di questioni d’amore.

Oroscopo del Toro

Toro, il panorama astrale attuale suggerisce una fase di esperimenti. Sento veramente che devi guardare avanti per trovare risposte, non indietro. Riguardo il cuore, il tuo anelito alla felicità e alla realizzazione sembra combattere con la tua ansia di perdere il legame con il mondo reale. Non dimenticare, sei sempre un segno terrestre.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, a tratti potreste avere la sensazione di esistere all’interno di un caos, ma non dimenticatevi che proprio grazie alla vostra natura piena di creatività e fantasia, riuscite a plasmare il vostro destino. Le vostre quotidiane sensazioni e emozioni sono ben lungi dall’essere inutili, piuttosto rappresentano la linfa vitale della vostra edificazione personale. Ricordate sempre che la vita è un tessuto complesso di incontri e opportunità. Inoltre, Venere vi concede un sostegno significativo nell’ambito affettivo.

Oroscopo del Cancro

Il segno del Cancro può aspettarsi un rinforzo eccezionale sul versante lavorativo, grazie all’influenza benefica di Giove. Coloro che già godono di un solido posizionamento professionale potrebbero scoprire opportunità di crescita e successo ancora maggiori. Per coloro che sono attualmente senza impiego, Giove potrebbe favorire l’opportunità di un contratto part-time o l’approdo a un’attività che potrebbe svolgersi in maniera più consistente. L’ambito affettivo, altrettanto, rivela un fermento crescente, con un picco a livello astrale atteso per il mese di Agosto, grazie all’approdo di Venere nel proprio segno.

Oroscopo del Leone

Come Paolo Fox, dico: Leone, non esitare quando si presentano le opportunità. Hai avuto delle difficoltà in amore nel mese di giugno, ma luglio sembra promettere dei ritorni di fiamma commoventi. A partire dal 4, Venere smetterà di essere avversa, ecco perché le tue passioni stanno per assumere un ruolo sempre più predominante.

Oroscopo della Vergine

In questo periodo, la Vergine dovrebbe prendere con filosofia le situazioni difficili e lasciar andare le tensioni. Se in precedenza ha dovuto affrontare episodi di conflitto o provocazioni, ora è il momento di lasciare tutto alle spalle. Concedersi il dono del tempo per ristabilire l’equilibrio è il consiglio più saggio che posso dare.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, è il momento di mantenere una mente aperta. Dal 4 Luglio, Venere ti sarà favorevole e offrirà opportunità che potrebbero influire anche sul piano affettivo correlato con il tuo ambito lavorativo. Una revisione professionale ti attende: nel caso in cui tu debba cambiare gruppo, ruolo o progetto, non sarà solo per la tua volontà di avanzamento, ma anche per il desiderio di allontanarti da un ambiente e da certe persone che non tolleri più.

Oroscopo dello Scorpione

Il segno zodiacale dello Scorpione è in una fase di graduale rinnovamento, un processo supportato positivamente da Giove. Le difficoltà incontrate non rappresentano un simbolo di vulnerabilità, bensì un indicatore di crescita e maturità. Le dinamiche amorose di giugno hanno messo sotto esame diverse relazioni, tuttavia a partire da luglio, si prevede un periodo di riscatto e miglioramento.

Oroscopo del Sagittario

Cari Sagittari, è ora di avanzare una proposta. Infatti, se sei una persona valida che ha già realizzato molto nel passato, credo fortemente che ti si presenterà un’occasione speciale. Le soluzioni che stai cercando nel campo concreto si faranno avanti, ma in amore, ti invito a fare attenzione alle parole in eccesso.

Oroscopo del Capricorno

Nel segno del Capricorno, attualmente c’è un’importante margine per la riflessione, inclusi gli ambiti professionali. Con l’opposizione di Giove, ora, è fondamentale riconoscere le persone più comprensive a cui rivolgersi per sviluppare progetti che necessitano un certo grado di collaborazione. L’amore ritorna a brillare come un attore principale sulla scena.

Oroscopo dell’Acquario

Caro Acquario, nelle prossime giornate avrai Venere non proprio favorevole al tuo segno, per cui, se hai dei reclami da esporre, ti consiglierei di attendere la settimana successiva. Questo periodo richiede la tua pazienza, dunque cerca di rimanere equilibrato.

Oroscopo dei Pesci

