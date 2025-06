Cristina Ferrara e Gianmarco Steri continuano ad essere uno degli argomenti più discussi tra le pagine di gossip che riguardano Uomini e Donne. A distanza di poco più di un mese dalla loro uscita dal programma, i due hanno già mostrato dei segnali di crisi. Le prime voci inerenti un loro presunto allontanamento hanno iniziato a circolare qualche giorno fa. Cristina ha poi smentito tutto, ma adesso sono sopraggiunte nuove segnalazioni piuttosto pesanti.

Le nuove segnalazioni su Cristina e Gianmarco: tra baci negati e gelo totale

Il rapporto tra Cristina e Gianmarco sembra sia naufragato, o comunque stia per farlo, dopo poco dalla loro uscita da Uomini e Donne. In questi giorni i due sono stati piuttosto distanti, cosa che ha spinto in tanti a credere che le cose non stessero andando nel migliore dei modi. Dopo svariate indiscrezioni, però, ci ha pensato la Ferrara a rompere il silenzio sui social ribadendo di essere ancora in coppia con Gianmarco.

Il sereno tra i due, però, pare sia durato davvero molto poco. Di recente, infatti, l’influencer Deianira Marzano ha divulgato una segnalazione molto forte sui due. Una sua fan ha incontrato Cristina e Gianmarco all’interno di un locale. Stando alla descrizione fatta da questa testimone, i due si sarebbero mostrati piuttosto freddi. Cristina avrebbe addirittura negato di dare un bacio al suo “fidanzato”. L’autrice della segnalazione ha divulgato anche un video nel quale sono immortalati i due all’interno di questo locale, tuttavia, non ci sono prove evidenti di questo presunto bacio rifiutato dalla Ferrara.

Vite separate dopo Uomini e Donne e bugie per fare business?

A fomentare ulteriormente i dubbi di chi crede che Cristina e Gianmarco si siano lasciati è anche il fatto che, subito dopo questa serata, Steri sia partito alla volta di Roma, per prendere parte ad una serata in discoteca in compagnia dei suoi amici più cari. Anche Cristina ha condiviso delle Instagram Stories nelle quali appare al mare insieme a delle amiche intenta a divertirsi. Alla luce di tutto quello che è emerso, dunque, sembra proprio che i due non stiano vivendo un bel momento. Considerando che la loro relazione è appena nata, questo non è certamente un buon segno.

La cosa che sta infastidendo maggiormente gli utenti del web, però, risiede nel fatto che i due è come se stessero cercando in tutti i modi di insabbiare la faccenda, senza raccontare la verità ai numerosi telespettatori di Uomini e Donne che hanno seguito con interesse e partecipazione il loro percorso. Forse dietro questa decisione c’è il mero tentativo di provare a tenere accesa la lucina dei riflettori ancora per un po’ di tempo?