Guai in vista per la redazione di Uomini e Donne. Ben sei anni fa, una delle protagoniste indiscusse dello staff di Maria De Filippi, Raffaella Mennoia, fu al centro di una querelle social, che poi decise di portare in tribunale, con un’ex tronista e collaboratrice del programma, Teresa Cilia. Tra le due ci fu uno scontro senza precedenti, arrivato poi alle vie legali. A distanza di anni, però, è arrivata finalmente la sentenza, la quale sta mettendo in cattiva luce la redazione di Uomini e Donne.

Teresa Cilia soddisfatta di aver vinto la causa contro Raffaella Mennoia di UeD: cosa succederà adesso

In queste ore, l’ex tronista di Uomini e Donne Teresa Cilia ha pubblicato una Instagram Storie in cui ha deciso di togliersi un enorme sasso dalla scarpa contro Raffaella Mennoia, storico braccio destro di Maria De Filippi. La ragazza ha condiviso l’esito di una sentenza che la vedeva imputata di alcuni reati a lei ascritti da parte della Mennoia. Il giudice che ha seguito la vicenda ha deciso di assolve3re totalmente Teresa da quanto a lei contestato in quanto il fatto non sussiste.

Teresa ha condiviso con estrema soddisfazione l’esito di questa intricata vicenda, e non ha esitato a fare nomi e cognomi sbugiardando la redazione di Uomini e Donne. Nello specifico, la giovane ha ammesso di essere fiera di non aver ceduto alle pressioni di chi si è servita dei “poteri forti” per metterla a tacere. La Cilia ha detto che a causa di Raffaella Mennoia è stata costretta ad affrontare una vicenda legale durata ben sei anni, tuttavia, finalmente l’incubo è finito e giustizia è stata fatta. L’ex tronista di UeD, però, non si fermerà qui. Nel post in questione, infatti, ha spiegato che presto racconterà tutta una serie di cose volte certamente a gettare in cattiva luce lo staff di UeD.

La reazione della Mennoia e il riepilogo di quanto accadde

Nel frattempo, Raffaella Mennoia si è trincerata dietro un rigido silenzio sui social. Diversi utenti, però, non stanno riuscendo a fare a meno di stuzzicare la donna mediante dei commenti nei quali vengono fatte allusioni all’esito della sentenza di cui ha appena parlato Teresa Cilia.

Per chi non ricordasse la vicenda, sei anni fa Raffaella minacciò di diffidare e querelare Teresa a seguito di alcune considerazioni fatte dall’ex tronista sui social in merito ad uno scontro tra la Mennoia e Mario Serpa, anche lui ex volto di UeD. A schierarsi dalla parte della caporedattrice fu tutto lo staff del programma, che divulgò un comunicato sui profili social di UeD firmato anche da Maria De Filippi volto ad annunciare provvedimenti legali conto la Cilia. A quanto pare, però, la situazione si è ritorta contro la redazione che nei prossimi giorni, molto probabilmente, verrà inondata da nuove accuse e rivelazioni scottanti.