Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per mercoledì 2 luglio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di mercoledì 2 luglio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Un avviso particolare per l’Ariete: è necessario fare attenzione alle possibili provocazioni, data la presenza di una Luna potenzialmente problematica. Conosciamo la tua tendenza a esprimere i tuoi pensieri con chiarezza, un tratto che può essere valutato positivamente, ma bisogna fare attenzione a non scatenare incomprensioni o conflitti. Risorse energetiche? Non te ne mancano, Ariete!

Oroscopo del Toro

Toro, stai vivendo un periodo di rinvigorimento. Come Paolo Fox, le stelle mi stanno svelando il 2026, e posso prevedere che avrai opportunità notevoli di rinnovamento almeno fino a giugno del prossimo anno. Tuttavia, è necessario mettere a punto alcuni aspetti ancora in attesa – la pazienza nel campo affettivo è di vitale importanza.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, l’arrivo imminente di Venere nel vostro segno offre un’opportunità straordinaria per evidenziare la vostra forza in termini di affetto. Le connessioni che stanno per nascere assumeranno un’importanza significativa, fungendo da catalizzatori per convivenze e unioni matrimoniali.

Oroscopo del Cancro

Cari Cancro, non vi preoccupate se qualche volta sentite emergere un po’ di malinconia; non ci vedo nulla di troppo serio. E’ una giornata in cui potrebbe verificarsi un piccolo intoppo. In amore, sconsiglio di sfogare le vostre preoccupazioni. Mantenete in mente che la presenza di Giove nel vostro segno vi donerà l’opportunità di riscatto nel ambito lavorativo. Ci saranno novità interessanti.

Oroscopo del Leone

Leone, l’influenza di Mercurio nel tuo segno suscita in te un forte desiderio di competere e, potenzialmente, di cercare una specie di vendetta se in passato hai percepito un tentativo di sabotaggio. Da un po’ di tempo, ti sei concentrato prevalentemente sulla tua professione, tuttavia, a partire da venerdì, con l’ingresso di Venere in un nuovo segno, sarà importante concentrare la tua attenzione anche sulla sfera affettiva.

Oroscopo della Vergine

Vergine, potrebbe essere il periodo ideale per goderti ogni giorno senza pensieri. Capisco che non rispecchia il tuo modo di essere, tuttavia, come si suol dire, la necessità è la madre dell’invenzione, e nonostante non siamo in grado di controllare la direzione del vento, possiamo regolare le nostre vele, come sottolineava Seneca. Pertanto, in questo frangente, può essere più saggio accettare l’indeterminato e, perché no, lasciarsi trasportare da un’emozione gioiosa. In ambito sentimentale, luglio apporta un’occasione di confronto.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, avverti la presenza della Luna nel tuo segno, il che significa che le emozioni di un tempo ritornano. Non sottovalutare l’importanza delle relazioni amichevoli. Se non ti senti a tuo agio in un ambiente o nel ruolo che ricopri, saranno proprio queste amicizie a permetterti di intraprendere un cambimento, grazie al rispetto e alla stima che nutrono per te. Attenzione all’amore: è il momento delle verifiche.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, ti aspettano giorni di grande energia e produttività sul fronte professionale. Nel campo affettivo, giove ti offre grandi supporto. Dopo aver superato un giugno abbastanza intenso, luglio si preannuncia essere il momento ideale per ritrovare l’equilibrio emotivo. Se è nei tuoi desideri, potrebbe presentarsi anche l’occasione per un interessante nuovo incontro.

Oroscopo del Sagittario

Finalmente, Sagittario, sei in condizione di trionfare nelle sfide. A mio avviso, la prima metà dell’anno potrebbe aver portato molte tensioni nella sfera sentimentale. Un’incertezza potrebbe ancora rimanere, ma non è nulla di preoccupante. Ciò di cui si ha bisogno è certezza.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, gli altri ti percepiscono come un pilastro di forza, e per questo tendono a riversare su di te anche compiti che non rientrano nelle tue responsabilità. Tuttavia, dovresti sentirti libero di toglierti un po’ di peso dalle spalle e dedicare più tempo a te stesso.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, l’influenza positiva di Venere si farà sentire a partire da Venerdì. Questo è il periodo ideale per risolvere quei problemi che sono rimasti in bilico. Un’estate piena di promesse attende le coppie che desiderano unirsi in matrimonio o iniziare una convivenza. Ma è per i cuori solitari che si prospettano le migliori opportunità, a patto che facciano un passo verso il futuro.

Oroscopo dei Pesci

Nell’oroscopo di luglio per il segno dei Pesci, assistiamo a un periodo di riflessione nei rapporti affettivi e potrebbe esserci un leggero distacco. Tuttavia, nel settore professionale, si presenta l’opportunità di ritagliarsi un ruolo di primo piano. La giornata odierna richiede prudenza nelle spese. Avrai la possibilità di vivere incontri interessanti. Questo momento si rivela decisivo per coloro che devono compiere una decisione rilevante, come la sottoscrizione di un contratto o la chiusura di un accordo.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.