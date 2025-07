Gemma Galgani non è mai stata attiva e raggiante sui social come in questo periodo. A distanza di più di un mese dalla fine del suo ennesimo anno trascorso a Uomini e Donne, la dama appare felice e serena come non mai. Ma quale sarà la causa di tutta questa serenità? Forse un nuovo amore in vista? Neanche per sogno.

Cosa sta facendo Gemma Galgani lontano da Uomini e Donne: chi ha bisogno di un uomo per essere felice?

In questi giorni Gemma Galgani ha pubblicato diverse Instagram Stories nelle quali si è mostrata felice e serena. La donna è sempre stata piuttosto riservata in merito alla sua vita privata, tuttavia, in questo periodo ha deciso di aprirsi con i suoi fan e di trasmettere tanta positività. La donna sta decantando la sua amata Torino, città nella quale vive e che non cambierebbe per nessun’altra al mondo. Tra i vari contenuti pubblicati Gemma ha mostrato anche alcuni video e foto nei quali è apparsa al concerto organizzato nella sua città denominato Torino Is Fantastic.

Proprio nelle scorse ore, la Galgani è stata beccata al concerto di Tananai intenta a cantare e a dimenarsi insieme ad altre persone di sua conoscenza, ma non solo. La dama è stata, ovviamente, anche riconosciuta dalle tante persone presenti, sta di fatto che si è lasciata andare a scatti divertenti e spensierati. Lei stessa ha ammesso di sentirsi una ragazzina, in quanto l’età è solamente un numero, quello che conta è come ci si sente dentro.

Gemma ha dimenticato Arcangelo e le delusioni ricevute a UeD

Tutti questi contenuti condivisi da Gemma in questi giorni, dunque, dimostrano che la dama sia estremamente serena in questo periodo. Tutte le delusioni vissute a Uomini e Donne non sembrano essere riuscite a scalfire il suo entusiasmo e la sua voglia di vivere e di godersi ogni singolo istante della sua vita. Eppure al termine dell’edizione di UeD, la donna sembrava essere ancora molto provata per come siano andate le cose con Arcangelo, mentre adesso sembra aver archiviato completamente quanto accaduto.

A quanto pare, dunque, Gemma è felice anche senza un uomo al suo fianco. L’affetto e il calore dei suoi parenti e amici sembra siano in grado di farla stare bene e di darle tutto ciò di cui ha bisogno. Inoltre, in queste ore Gemma ha condiviso anche alcuni video inerenti Temptation Island, pubblicizzando la nuova edizione del programma che, come di consueto, segue con attenzione ogni anno. Non resta che attendere, dunque, per vedere se l’estate sia in grado di portare a Gemma anche un nuovo amore oppure no.