Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 12 luglio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 12 luglio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, prossimo fine settimana rilassati un po’. Noterai una certa distensione nelle tensioni e un rafforzamento dei rapporti interpersonali più pacifici. Il tuo cuore clama per un cambio di ritmo e Saturno ti aiuta con il suo recente transito, spingendoti a liberarti di ciò che non ti è più necessario. Potrebbe sorprendere alcuni vederti trasformarsi così rapidamente, ma dovranno imparare ad accettare questa tua nuova fase.

Oroscopo del Toro

Come Paolo Fox, il mio consiglio per il Toro è questo: cerca di evitare situazioni di conflitto e prenditi un momento per ponderare sulle tue relazioni, specialmente se hai sofferto di delusioni in passato. È fondamentale mettere alla prova i tuoi sentimenti. Sembra che tu possa sentirti un po’ esausto, ma non lasciare che questo ti distragga. Il cielo ti ricorda di non lasciare le tue ambizioni. Al contrario, ci sono nuovi progetti e piani all’orizzonte che stanno aspettando di essere realizzati.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, la creatività si pone al fulcro della tua esistenza, l’affetto si rivela di rilevanza fondamentale e non potrebbe essere altrimenti, con l’energia di Venere che ti caratterizza. Un richiamo a liberare il tuo spirito e a celebrare i doni del presente.

Oroscopo del Cancro

Cari Cancerini, le costellazioni vi stanno sorridendo! Coloro che vantano idee di valore riceveranno certamente l’applauso che meritano. Sebbene ci siano state situazioni complicate in campo affettivo, non dimenticate che nel mese di maggio c’erano dei contrasti in atto. Adesso, il punto focale deve essere il mantenimento della serenità evitando inutili contrasti. Inoltre, avrete l’opportunità di fare nuove conoscenze favorevoli.

Oroscopo del Leone

Piccoli avvertimenti astrali giungono al Leone, che appare un po’ restio a raggiungere accordi. Si manifesta, dunque, un periodo significativo per questo segno. Inoltre, il 2026 riveste un ruolo indubbiamente cruciale per il suo percorso zodiacale. Attualmente, è probabile che si risvegli un senso di irritazione e frustrazione. La mia suggerenza astrologica è quella di concentrarsi su idee a largo raggio.

Oroscopo della Vergine

Cari Vergine, una rinnovata visione di vita vi invita ad allontanarvi dalle inquietudini. Non serve stressarsi nel tentativo di risolvere problemi che per il momento restano irrisolti. Questo è un periodo propizio per la riflessione e per la cura di sé, eliminando qualsiasi fonte di polemica. Prendetevi del tempo per apprezzare le gioie quotidiane, anche le più piccole.

Oroscopo della Bilancia

Questo fine settimana per la Bilancia sarà una finestra ideale per fare luce su malintesi e ripristinare l’armonia nelle relazioni. Questo è un momento propizio per gestire questioni professionali e, perché no, rafforzare i legami emozionali. Ho notato che chi ha cambiato gruppo, ruolo o progetto, l’ha fatto per una certa impazienza. Infatti, ricordo che alcune decisioni pratiche sono state prese a causa di circostanze che hanno raggiunto il limite della tolleranza.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, l’invito è per te a scansare le dispute e ad abbracciare pensieri positivi. E anche se la splendida Venere mostrerà la sua piena bellezza ad Agosto, comincia già da questo mese di Luglio a muovere carismatiche energie positive nella tua vita. E’ il momento di allargare il tuo raggio, di fare nuove conoscenze. Chi ha in mente progetti matrimoniali o ha intenzione di dedicare più tempo alla famiglia, troverà Agosto particolarmente favorevole. Sei avvertito di un’incombente sensazione di spossatezza, che potrebbe essere il risultato di un imminente cambiamento di ruolo o di una modifica nella tua routine quotidiana.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, il fine settimana presenta auspici positivi per rigenerare tutti i tuoi rapporti. È chiaro che, dal lato professionale, ci sono opportunità in abbondanza rispetto all’aspetto sentimentale. Resta vigile verso le infedeltà e la gelosia nell’amore.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, si avverte una leggera tensione dovuta a impegni e responsabilità indesiderate. Ciò nonostante, considerando il tuo profondo senso di responsabilità, sarai in grado di affrontarli. In questo periodo, è fondamentale concentrarsi su legami sinceri. In ambito sentimentale, l’importanza risiede nello scoprire e godere di momenti di tranquillità.

Oroscopo dell’Acquario

Gli astri promettono bene per i nati sotto il segno dell’Acquario, il cielo più che favorevole incoraggia il coinvolgimento emozionale. Quest’intensificazione emozionale potrebbe essere la chiave per la formazione di nuovi, significativi legami emotivi. Piacevoli, inaspettati incontri potrebbero essere dietro l’angolo!

Oroscopo dei Pesci

Amici del Pesce, bisogna evitare di perseverare in rapporti precari con la presenza ostile di Venere. Siate cauti nello scegliere le parole nell’ambito professionale. Tuttavia, sappiate che ci attendono alcune occasioni favorevoli in arrivo nel settore lavorativo.

