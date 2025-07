Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 11 luglio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 11 luglio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Caro Ariete, potresti avvertire una forte pressione che grava su di te. Questo potrebbe essere causato dalla necessità di eliminare ciò che non ti serve più. Comprendo che la tua decisione possa aver stupito alcuni, data la sua intensità, ma sappiamo bene che l’Ariete non apprezza la monotonia o l’azione ripetitiva.

Oroscopo del Toro

All’amore, il cielo del Toro conferisce un tono unico e speciale. Agosto, come vi avevo anticipato, sarà un mese carico di vibrazioni intensissime. Perciò, se qualcuno in questi giorni fa la conoscenza di un individuo che strappa un sorriso, o desidera ricostruire un rapporto che a giugno ha subito una crisi, si vedrà presentare numerose possibilità. L’essenziale, tuttavia, è non cadere preda dell’ansia. Sul fronte lavorativo, l’aspetto monetario è di grande rilievo, sebbene le entrate non siano abbondanti.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, noto che avendo tu uno spirito vivace e pieno di progetti e idee, il tuo grado di soddisfazione aumenta in vista dei progressi. Per coloro che lavorano come liberi professionisti, si prospetta già un’iniziativa interessante per l’arrivo dell’autunno. La situazione iniziale gioca un ruolo, tuttavia, c’è la possibilità che l’amore rivendichi di nuovo il suo ruolo centrale nella tua vita.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, maggio non è stato un periodo ideale per l’amore, ma ora che sono passati due mesi è il momento di riflettere su ciò che risiede ancora nei vostri sentimenti. È possibile che possiate riconquistare un affetto? Certo, con Giove nel vostro segno, la speranza è quindi viva. Una certezza ce l’abbiamo: siete voi a tenere le redini della vostra vita. Se avete sentito che qualcuno non ha avuto fiducia in voi, sappiate che avrete presto l’opportunità di dimostrare il vostro valore.

Oroscopo del Leone

Leone, se senti che qualcuno ha tentato di ostacolarti o di offuscare la tua luce, sappi che è giunto il momento di risalire. Vitalità e resilienza non ti mancano. È fondamentale non lasciarsi ingabbiare dalle emozioni negative. Fortunatamente, possiedi un innato spirito ottimista che ti aiuterà a superare le avversità. Per coloro che lavorano a provvigione o a contatto, ci saranno opportunità economiche imminenti.

Oroscopo della Vergine

Per la nativa del segno Vergine che ha deciso di non mettere a repentaglio la propria pace interiore per il comfort altrui, si profila un tempo di reazione e rinascita. Hai acquisito consapevolezza dei tuoi confini, adesso accogli la tue realtà senza pretese. L’universo è al tuo fianco, guidandoti verso un nuovo ciclo della tua esistenza.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, gli ultimi due giorni sono stati di riflessione, però state all’erta. Venere sta tessendo i suoi giochi: potrebbe esserci un incontro intrigante per i single. Anche chi ha vissuto una separazione potrebbe sperimentare delle relazioni sporadiche. Tuttavia, nel campo professionale, c’è un aumento di nervosismo visibile. Come sottolineo da un po’ di tempo, chi ha dovuto cambiare squadra, posizione o progetto, l’ha fatto più per necessità che per un reale vantaggio.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, l’agosto si prospetta come un momento cruciale. Questo è un tema che sto sollevando dal mese di luglio, poiché le azioni che intraprenderai in questo periodo saranno cruciali per rafforzare un legame o per introdurre discussioni su nuove opportunità lavorative. In un certo senso, dovrai fare uno sforzo e abbandonare il tuo spazio sicuro.

Oroscopo del Sagittario

Venere consiglia Sagittario di essere cautio con le discussioni inutili. Risveglia in te un forte desiderio di confrontarsi, perfino a cercare una persona per capire le ragioni del suo silenzio; Vuoi sapere perché non ha rispettato quell’impegno sentimentale che ti aveva accordato. Il Sagittario è pronto a riimpegnarsi.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, è fondamentale riflettere sui sentimenti. Potrebbe presentarsi una persona intrigante che potrebbe scatenare una nuova passione in te. Sul fronto lavorativo, bisogna ammettere che la strada è ancora costellata di molta sudore e di numerosi compiti che devono essere assolti.

Oroscopo dell’Acquario

Attenzione, Acquario! L’astrologia indica che i tuoi pensieri saranno attirati maggiormente dai sentimenti amorosi rispetto alle questioni terrene in questo periodo. Tuttavia, ti esorto a non trascurare i tuoi piani, specialmente quelli che riguardano la sfera materiale. Mantieni alta la guardia nei confronti delle questioni finanziarie.

Oroscopo dei Pesci

Nell’oroscopo dei Pesci, gli affetti transitano su un terreno solido e stabile, imperturbabile davanti a qualsiasi avversità. Tuttavia, vi invito alla prudenza nelle relazioni con i Gemelli, il Sagittario e la Vergine. Potrebbe essere utile minimizzare le differenze tra di voi. Sei un individuo risoluto, competente e pieno di determinazione. Nei prossimi giorni, ci si può aspettare un incremento notevole delle tue capacità.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.