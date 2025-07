Il Trono di Tina Cipollari a Uomini e Donne è stato una sorta di gioco. A puntualizzarlo è stata Maria De Filippi, che in una puntata ha chiarito come stessero realmente le cose. Malgrado questo, però, in tantissimi si sono affezionati al corteggiatore che più di tutti ha colpito l’opinionista/tronista, ovvero, Cosimo Dadorante. A quanto pare, però, anche Tina è rimasta colpita dal cavaliere, al punto da frequentarlo anche lontano dai riflettori.

Cosa sta succedendo tra Tina e Cosimo lontano da Uomini e Donne

Al termine di Uomini e Donne in tanti si sono domandati che cosa ne fosse stato del rapporto tra Tina Cipollari e Cosimo Dadorante. Sul finire dell’edizione, la conduttrice aveva informato i due circa la possibilità di potersi scambiare i numeri di cellulare e, eventualmente, sentirsi al di fuori del programma. Ebbene, detto, fatto.

In queste ore, sono emerse delle informazioni molto interessanti sui due volti di Uomini e Donne. Sui profili social di entrambi, infatti, sono apparsi dei video nei quali si vedono Cosimo e Tina in giro insieme. La prima clip li ritrae all’interno di una decappottabile rossa guidata da Dadorante. Tina è accomodata sul sedile passeggero e sullo sfondo c’è la frase: “Andiamo a fare danni“.

Successivamente, poi, i due sono stati a pranzo in un ristorante, come dimostrato dall’immagine pubblicata successivamente. Come se non bastasse, poi, i due protagonisti hanno condiviso un altro contenuto, ovvero, uno scatto in cui i due sono sempre in auto e in sottofondo c’è la canzone di Mahmood “Soldi”.

La Cipollari e Dadorante insieme: solo amici o c’è dell’altro?

A quanto pare, dunque, anche al di fuori di Uomini e Donne Tina e Cosimo stanno avendo una frequentazione. I due sono apparsi molto complici e in sintonia. Al momento, però, non si sa se la loro sia semplicemente un’amicizia, oppure se al di là dello scherzo possa nascere anche qualcosa di più. Per il momento una cosa è certa, ovvero, che Cosimo sta continuando a “corteggiare” Tina facendole tutte le avances possibili sfruttando al meglio la sua situazione economica, a quanto pare, agiata. Adesso non resta che attender per vedere come andrà a finire tra i due e capire se Cosimo tornerà anche nella prossima edizione di Uomini e Donne oppure no.