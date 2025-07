Sembra sia giunta al capolinea un’altra coppia nata durante l’edizione di quest’anno di Uomini e Donne. I protagonisti di questa indiscrezione sono due esponenti del Trono Over su cui il pubblico aveva puntato e sognato tanto. Nello specifico, stiamo parlando di Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea.

Le grandi speranze maturate su Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea

Dopo anni e anni trascorsi all’interno dello studio di Uomini e Donne nella vana speranza di incontrare un uomo in grado di coronare il suo desiderio di trovare l’amore, Barbara De Santi sembrava essere riuscita nel suo intento. La dama, infatti, a chiusura dell’edizione di quest’anno di UeD aveva conosciuto Ruggiero D’Andrea. Tra i due le cose sono decollate nel giro di poco tempo, al punto che, dopo poco, decisero di uscire dal programma insieme.

La decisione colpì molto i presenti in studio e il pubblico da casa che, ormai, avevano perso le speranze circa il fatto che la donna potesse realmente trovare la persona giusta. Proprio per tale ragione, la coppia è stata molto attenzionata sui social, dove entrambi erano soliti condividere contenuti romantici e momenti semplici delle loro giornate trascorse insieme.

I primi segnali di crisi dopo Uomini e Donne e la conferma della rottura

Da un po’ di tempo, però, i due hanno fatto perdere le loro tracce sui social, destando molte domande. In un primo momento, la causa fu riscontrata nei problemi familiari che sta affrontando Barbara. Ricordiamo che sua sorella è stata vittima di un incidente gravissimo per il quale rischia ancora la vita. Barbara aveva dato questo triste annuncio mediante i social e, dopo aver annunciato alcuni miglioramenti delle condizioni di salute della donna, non si è saputo più nulla, cosa che sta generando una certa preoccupazione nei fan.

Adesso, però, stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, sembra che il motivo dell’assenza dei due sui social sia da riscontrarsi in alcuni problemi di coppia. Sembrerebbe, infatti, che i due non si vedano più da parecchio tempo. Il loro ultimo contenuto sui social, infatti risale a più di un mese fa. La decisione di interrompere la relazione pare sia stata presa da Barbara. La donna ha iniziato ad avere dei dubbi in merito al rapporto, al punto che era tempo che pensava e ripensava al da farsi. Alla fine, poi, avrebbe deciso di chiudere la conoscenza. Ruggiero, dal canto suo, appare dispiaciuto per l’epilogo che ha preso la loro relazione. Il cavaliere nutrirebbe ancora la speranza di un ripensamento da parte della De Santi e un ritorno di fiamma tra di loro. Nel frattempo, i fan sono ansiosi di sapere come andrà a finire questa storia che, se non dovesse avere un lieto fine, quasi certamente sarà ospite nella prossima edizione di UeD per un confronto o per un ritorno in studio.