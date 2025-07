I fan appassionati di Uomini e Donne lo sanno bene, quando si parla di Maria De Filippi nulla può dirsi scontato. Ogni anno la Queen della televisione trova sempre il modo di rinnovare il suo format pomeridiano, in modo da tenere alta la curiosità dei tanti telespettatori. Al contempo, però, i capisaldi dello show non vengono mai stravolti. Forse è proprio questa la chiave del successo delle sue trasmissioni, che rappresentano una garanzia per Mediaset. Ebbene, parlando di novità, in queste ore si è riparlato dell’eventualità di vedere Gianni Sperti passare dal ruolo di opinionista a quello di tronista del talk show incentrato sui sentimenti. Stavolta, però, contrariamente a quanto emerso qualche settimana fa, sembra esserci qualche conferma in più.

Stravolgimenti a Uomini e Donne: il passaggio di Gianni Sperti a tronista

I Troni di Uomini e Donne sono stati modificati con il passare degli anni. Tra i cambiamenti più incisivi che si sono verificati c’è stato, sicuramente, quello di sperimentare un Trono alternativo con Tina Cipollari al centro della scena. Come spiegato più volte da Maria De Filippi, però, il suo è stato più un gioco, che un reale tentativo di trovare l’amore.

Ebbene, un’esperienza analoga potrebbe ripetersi, tuttavia, al centro della scena dovrebbe esserci Gianni Sperti. Quest’ultimo dovrebbe passare da opinionisti a tronista di Uomini e Donne. La notizia era già nell’aria da qualche settimana, tuttavia, è stata confermata in queste ore sull’ultimo numero del magazine Nuovo Tv. Sulla copertina del giornale, infatti, è presente Gianni Sperti in primo piano con la scritta: “Gianni Sperti come Tina: sarà tronista“.

Gianni smette di essere opinionista o farà entrambe le cose?

Sulla base di quanto emerso dal settimanale in questione, dunque, la notizia inerente il passaggio di Gianni Sperti a tronista di Uomini e Donne sembra non essere più solo un pettegolezzo, ma un’ipotesi davvero concreta. Al momento, però, non si sa se Gianni abbandonerà temporaneamente il ruolo di opinionista per ricoprire unicamente quello di tronista, oppure se farà come accaduto a Tina nella scorsa edizione, e quindi ricoprirà due ruoli. Inoltre, non si sa neppure se anche nel suo caso sarà un gioco, oppure se il ballerino si metterà davvero in gioco seriamente per trovare l’amore, che ormai manca dalla sua vita da tanti anni.

Ad ogni modo, se tutto dovesse realmente andare in porto, sarebbe una vera rivoluzione per Uomini e Donne. Per anni si è parlato di questa ipotesi, ma lo stesso Gianni Sperti aveva smentito dichiarando di fare molta fatica ad esternare pubblicamente i suoi sentimenti. Inoltre, l’opinionista aveva ammesso che non si sarebbe trovato a suo agio nel ruolo di corteggiatore, in quanto non avrebbe mai tollerato di vedere la persona di suo interesse relazionarsi con altre. Proprio per questo, però la conduttrice potrebbe aver deciso di affidargli il ruolo di tronista. Considerando i Troni flop che si sono verificati negli ultimi anni, quello di Gianni potrebbe essere una trovata davvero geniale. Per il momento Gianni non è intervenuto sulla faccenda, in quanto immerso nella sua splendida vacanza a Singapore e Bali.