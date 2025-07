Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per mercoledì 9 luglio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di mercoledì 9 luglio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Oggi ci troviamo di fronte un ariete che tende alla riflessione. Nonostante la luna sia in dissonanza, non ciò significa necessariamente un ostacolo, ma potrebbe portare qualche attrito. Questo non si manifesta unicamente nella sfera lavorativa, ma anche in quella amorosa. Ricorda di affermare le tue necessità.

Oroscopo del Toro

Influenza lunare positiva, Toro. Mi pare evidente che il tuo desiderio di cambiamento sia palpabile ed è giunto infine il momento di coraggiosamente accogliere ciò che il domani ha in serbo. Sarebbe infatti un peccato se le tue resistenze al cambiamento, soprattutto in passato, ti avessero condotto a sopportare circostanze inaccettabili. Resta però sempre cauto nel gestire le tue finanze.

Oroscopo dei Gemelli

Nel caso dei Gemelli, l’ingrediente dominante è sempre stata l’innata creatività. E’ un periodo molto propizio per considerare una serie di nuove opzioni, che potrebbero riguardare persino l’ambito sentimentale. Dopotutto, con Venere che risplende nel loro segno, è complesso trovarsi in uno stato di solitudine. Quindi, se sei un Gemelli e ti trovi nello stato di singletudine, è il momento di aprirti a nuove conoscenze.

Oroscopo del Cancro

Sei del segno del Cancro, non è vero? Avrai l’occasione di far fronte a nuove sfide, di raccogliere quella che sembra un’opportunità irripetibile, senza l’atmosfera di tristezza e tensione che a volte ti attanaglia. Posso vedere che oggi la Luna è in opposizione nel tuo cielo astrale, quindi il mio consiglio è di fare del tuo meglio per evitarne gli scontri e i conflitti.

Oroscopo del Leone

Per il segno zodiacale del Leone, il futuro si prospetta ricco di opportunità per la rinascita. Il 2026 si presenta come un anno di grande importanza. Inoltre, mentre scrivo il mio libro durante la stagione estiva, posso prevedere che dal nuovo anno Saturno darà il via a un periodo propizio. Quindi, è il momento di mettersi all’opera dal subito. Il sentimento amore torna a giocare un ruolo chiave, le sfide saranno affrontate e superate con successo, e i progetti di ripresa stanno già iniziando a prendere forma. Attenti però, sorprese potrebbero essere dietro l’angolo.

Oroscopo della Vergine

Cari Vergine, questa fase lunare ci offre un supporto significativo. La sfera lavorativa continua ad essere un palcoscenico per il cambiamento: ci sono stati aggiustamenti nei ruoli, alterazioni nei riferimenti, il panorama all’interno del team e la leadership si è trasformato. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, è richiesta un pizzico di pazienza.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, la pressione risulta evidente, principalmente nell’arena lavorativa dove ti sembra di portare tutto il peso del mondo sulle tue spalle. Cerca di non farti travolgere dall’ansia. In compenso, la sfera amorosa inizia a mostrare segni di ripresa.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, intravedo nel tuo futuro l’impegno in nuove avventure ed idee brillanti, il che mi rende molto felice. Se per caso collabori con diverse realtà, sia a livello locale che in altre città, prevedo per te dei risvolti positivi. Chi ha attraversato un periodo sentimentale travagliato nel mese di giugno, che ora si trova a fronteggiare situazioni contrarie, vedrà la luce al termine del tunnel e osserverà il futuro con una rinnovata speranza.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, nel campo affettivo, dovrai fare i conti con un dilemma da risolvere: potresti essere esasperato da un individuo, probabilmente a causa della sua distanza fisica da te. Per quel che riguarda la sfera lavorativa, è il momento di progettare un importante cambiamento nella tua carriera.

Oroscopo del Capricorno

Ah, amici del Capricorno, l’influenza della Luna nel vostro segno vi procura una grande ondata di vitalità e risolutezza. Vedete degli accordi che necessitano di una revisione e dei documenti da sottoscrivere. Tuttavia, un senso di fatica vi pervade, come se steste navigando in un mare agitato di stress. Sul fronte sentimentale, emerge una proposta per riparare un torto ingiusto che avete sofferto.

Oroscopo dell’Acquario

Iniziamo questo periodo con un soffio di positività per l’Acquario, particolarmente collegato all’affettività. Quest’istante è perfetto per procedere, per prendere decisioni che non erano fattibili nel mese di giugno. L’unica parvenza d’opposizione arriva da Mercurio, che consiglia di stare alla larga dalle spese inutili.

Oroscopo dei Pesci

Cari Pesci, dovrete fare molta attenzione nell’ambito affettivo, per via del vostro attuale stato di insofferenza, oppure perché avete a che fare con un individuo elusivo. Per la dimensione professionale, invece, è giunto il momento di fare chiarezza e di cogliere a pieno le opportunità favorevoli che si stanno delineando all’orizzonte, confermate o che si stanno delineando.

