Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 10 luglio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 10 luglio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Amico dell’Ariete, gli astri ti consigliano di vigilare attentamente sui tuoi interessi economici a causa del prossimo passaggio di Giove. Questa transizione astrale prevista da settembre potrebbe portare cambiamenti, ma anche situazioni di imbarazzo, specialmente se hai deciso di mettere fine a relazioni o situazioni che non ti soddisfano più, e forse, senza volerlo, hai causato disappunto in alcuni individui. Sul piano sentimentale, gli astri consigliano una maggiore attenzione.

Oroscopo del Toro

Per il segno zodiacale del Toro, si profila l’opportunità di stabilire nuovi fondamenti nello svolgimento del proprio lavoro. È opportuno prestare costante attenzione alle questioni economiche. Mercurio, nel suo transito, sottolinea l’importanza di un’analisi attenta riguardo alle significative trasformazioni che sono in atto e quelle imminenti. Per chi ha la fortuna di incontrare l’amore in questo mese di luglio, ci sono buone probabilità che il sentimento si rafforzi e si consolidi ulteriormente nel corso di agosto.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, l’influenza di Venere nel tuo segno suggerisce che non solo il tuo fascino sarà al suo apice, ma vedrai anche una notevole crescita nella tua curiosità naturale. Sei consapevole di come la tua innata curiosità si intensifichi quando ti trovi in un ambiente sconosciuto, portandoti a espandere i tuoi orizzonti di conoscenza e a sentirti estremamente bene. Dai segnali astrali si percepisce che potrebbero esserci progetti di viaggi in cantiere o altre opportunità che ti aspettano. Le dinamiche di coppia risulteranno particolarmente favorite.

Oroscopo del Cancro

Cari Cancro, mantenetevi distanti dalle insidie, poiché so che la vostra emotività predomina, giustamente, in quanto siete guidati da Luna. Il pianeta Giove si trova in ottima coordinazione con voi: vi invito a perseguire i vostri desideri. Non remate contro la corrente, ma lasciatevi trasportare dal suo flusso.

Oroscopo del Leone

Cari Leone, vi potrebbe fare davvero bene un luogo sereno dove rilassarvi. Non vi si può nascondere che il mese di giugno non è stato indulgente con le questioni del cuore. È fondamentale adesso lavorare per guarire le ferite ancora vive, affinché si possa ricostruire la fiducia nell’ambito sentimentale. Ricordate che, la maggior parte delle volte, i conflitti non nascono dalla gelosia, bensì dalla mancanza di una comunicazione efficace.

Oroscopo della Vergine

Vediamo Vergine, Luna opulenta e abbondata di sfide nell’ambito lavorativo e nella quotidianità. Tuttavia, con il ritorno di Giove nelle tue grazie, io ardentemente spero che tu stia mantenendo un atteggiamento positivo di fronte alle avversità. Inutile farsi troppe domande, è l’ora di mostrare la tua saggezza e la tua abilità di adattarti. In ambito amoroso, persistono alcune tensioni, delle distanze da far convergere.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, il tuo cambiamento di carriera potrebbe essere dovuto alla presenza di individui con cui non desideri più interagire. La tua energia potrebbe essere un po’ debole oggi, ma vedo un weekend pieno di impegno per te. Anche il settore affettivo potrebbe riprendere un ruolo di rilievo.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, la presenza di Mercurio in opposizione desta l’importanza di avere ben chiara la direzione da seguire non unicamente in ambito professionale, ma anche per quanto riguarda le questioni finanziarie. Infatti, si potrebbero verificare rallentamenti nelle transazioni economiche e nelle conclusioni di acetati di compravendita. Il mio consiglio per te è di mantentere un atteggiamento sereno e pacato.

Oroscopo del Sagittario

Carissimi Sagittario, rivolgete uno sguardo attento a questo fine settimana e più in generale all’intero mese di luglio: porterà una decisa riduzione delle noie e soprattutto tante opportunità di ripresa. Mi riferisco soprattutto a chi di voi ha riscontrato un rallentamento nella fase iniziale dell’anno e sta ancora aspettando di dare il via a un nuovo progetto o programma.

Oroscopo del Capricorno

Giove in opposizione mette alla prova il Capricorno, generando incertezze nelle collaborazioni, e gli impegni possono apparire straordinariamente ardui. Tuttavia, in amore c’è un auspicio di rigenerazione, in particolare durante il fine settimana.

Oroscopo dell’Acquario

Aquario, siediti con me mentre parliamo della posizione favorevole di Venere. Questa è una splendida opportunità per te di iniziare a creare e sperimentare situazioni senza eguali, analogamente ad alcuni degli altri segni zodiacali. Scorpione, Toro, il vostro periodo è un po’ complesso riguardo alle questioni economiche – una fase di ristrettezze vi sta influenzando.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, la giornata di oggi promette bene, specialmente per quanto riguarda l’ambito lavorativo, dove la tua forza risulta preponderante. Sul fronte sentimentale, sembra che tu stia mettendo alla prova un individuo che potrebbe non corrispondere pienamente alle tue aspettative. Ricorda di mantenere un equilibrio tra i vari impegni e settori della tua vita.

