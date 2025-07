Da settimane non si sta facendo altro che parlare della presunta crisi tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara. Numerose sono le notizie che sono trapelate in merito ad un loro possibile allontanamento. Tra viaggi separati, like a post che parlano di loro al passato, presunte liti in pubblico e tanto altro, sembrava che per i due non ci fosse più via di scampo. In queste ore, però, i due ex volti di Uomini e Donne hanno deciso di venire finalmente allo scoperto ed hanno rivelato come stanno realmente le cose.

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara mostrano come stanno le cose tra di loro

I fan di Uomini e Donne sono giorni che si chiedono cosa stia succedendo tra una delle coppie più recenti del programma, ovvero, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara. La loro relazione sembrava essere naufragata, ma i diretti interessati non sono mai intervenuti sui social per ufficializzare il tutto. Il loro atteggiamento è stato visto da molti come un mero tentativo di tenere alto il livello di attenzione mediatica.

Da poco, però, Gianmarco e Cristina hanno pubblicato delle Instagram Stories che chiariscono, una volta per tutte, come stiano le cose tra di loro. I due hanno pubblicato delle foto in cui appaiono insieme, intenti a scambiarsi baci ed effusioni romantiche. Nessun commento e nessuna allusione a tutti i pettegolezzi che sono circolati in questi giorni sul loro conto. A quanto pare, i due hanno preferito rispondere direttamente con i fatti alle molteplici voci che sono circolate. Come se non bastasse, poi, Gianmarco ha pubblicato anche un video simpatico in cui è ripresa Cristina mentre bussa al citofono di casa sua.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Salta un’altra coppia di Uomini e Donne del Trono Over

Insomma, stando a quanto emerso da queste Stories sembra proprio che tra i due le cose vadano a gonfie vele. Probabilmente i due hanno affrontato solamente qualche piccolo temporale che, tuttavia, almeno per il momento, sembra essere alle spalle.

Le cose, invece, non stanno in questo modo per un’altra coppia che si è formata quest’anno a Uomini e Donne. Stando a quanto rivelato da Lorenzo Pugnaloni, infatti, sembra che un’altra coppia del Trono Over sia giunta al capolinea. Le persone coinvolte, però, pare siano intenzionati a non parlarne ancora, molto probabilmente per attirare un po’ l’attenzione. Sulla vicenda, però, è necessario fare degli approfondimenti, sta di fatto che lo scrittore ha preferito non esplicitare i nomi dei diretti interessati, almeno per ora.