Continua a dilagare sul web l’intricata vicenda che riguarda la causa vinta dall’ex trnista di Uomini e Donne Teresa Cilia contro la caporedattrice del programma Raffaella Mennoia. La prima, dopo aver esternato la sua soddisfazione nell’essere riuscita finalmente a venire a capo della faccenda illesa, ha deciso di svelare altri inediti retroscena inerenti il programma.

Storie clandestine e bullismo a Uomini e Donne: cosa ha rivelato Teresa Cilia

Attraverso i suoi canali social, Teresa Cilia si sta togliendo grossi sassi dalle scarpe contro Uomini e Donne e, in particolar modo, la caporedattrice Raffaella Mennoia. La ragazza ha condiviso alcuni stralci della sentenza in cui viene descritta la sua totale innocenza e le bugie che sarebbero state raccontate dalla Mennoia in sede di diffida contro l’imputata. Nella sentenza si fa riferimento ad una relazione clandestina che la caporedattrice ebbe con un ex tronista del programma mentre lui era sul trono, ovvero, Jack Vanore.

A suo tempo, Teresa accusò la Mennoia di essere falsa e bugiarda proprio per aver commesso un’azione così pesante che va contro le regole della trasmissione. Teresa reputò il comportamento dello staff di UeD altamente ipocrita dal momento che un’altra ex tronista, Sara Affi Fella, che fece sostanzialmente la stessa cosa, fu messa alla gogna mediatica. Il “processo televisivo” che fu fatto alla giovane è stato reputato bullismo, in grado di compromettere la salute fisica e mentale del bullizzato. Il comportamento errato del bullizzato non giustifica in alcun modo il bullismo.

Staff di Uomini e Donne serrato e le sofferenze di Teresa

Leggendo sempre alcuni stralci della sentenza, poi, si evidenzia un certo passo indietro da parte della Mennoia che, in un secondo momento, dichiarò di non ricordare alcune accuse fatte alla Cilia e alcune parti importanti inerenti la loro controversa. Per questo, e per tanti altri motivi, Teresa è stata assolta in quanto tutte le accuse a lei ascritte non risultano veritiere.

Sui social Teresa ha ribadito di essere felice per come siano andate le cose, ma al contempo anche molto provata in quanto ripercorrere tutto quello che è accaduto in questi sei anni è stato molto difficile. Per tutto questo tempo è stata costretta a vivere momenti bui, vicende e spese legali senza aver sostanzialmente fatto nulla di male. Ad ogni modo, quello che conta è che la verità sia venuta finalmente a galla. Intanto da parte di Raffaella Mennoia e dello staff di Uomini e Donne continua ad esserci un atteggiamento serrato di rigido silenzio.