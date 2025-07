Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 15 luglio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 15 luglio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, è un momento perfetto per delineare il tuo domani. Nonostante si avverta un caos nel campo professionale con trasformazioni e alterazioni, la Luna oggi infonde energia e si dimostra amica delle relazioni sentimentali.

Oroscopo del Toro

Toro, è un periodo propizio per metterti al lavoro su progetti importanti. Tuttavia, non lasciarti trattenere da vecchi problemi; è fondamentale avanzare. Certamente, hai delle questioni economiche da risolvere – il posizionamento negativo di Mercurio suggerisce proprio questo. Mantieni la tua gestione finanziaria sotto attenta osservazione. Ricordati, senza la giusta determinazione, riuscire a raggiungere i tuoi obiettivi potrebbe essere più difficile.

Oroscopo dei Gemelli

Per i Gemelli, sarà una giornata di pazienza, in vista di tempi migliori. Soprattutto nelle relazioni con Vergine e Sagittario, è meglio mantenersi in una fase di quiete. L’influenza di Venere porta una vena di passione che, se non appagata, potrebbe spingere alla ricerca di un nuovo amore.

Oroscopo del Cancro

Giovani del Cancro, continuate a sperimentare sensazioni positive, vi aspettano grandi opportunità sia nella sfera lavorativa che in quella affettiva. Ricordate, però, che è fondamentale mantenere un atteggiamento ottimista! Il cielo estivo vi è particolarmente favorevole, ideale per coloro che desiderano convolare a nozze o cercano un nuovo punto di riferimento nella loro vita.

Oroscopo del Leone

La forza con cui il Leone esprime le sue azioni sta per subire un innalzamento, e le prossime sfide saranno superate con successo. Si prospetta un periodo ottimale per prendere decisioni di rilievo, sia nel settore affettivo che in ambito personale. Come riportato anche nel mio volume, questo scenario astrale non solo è particolarmente rilevante, ma guida anche verso un prospero 2026. Approfondirò questo argomento.

Oroscopo della Vergine

Il punto forte del tuo segno, Vergine, al momento è che hai acquisito la consapevolezza che è vano combattere contro gli insuperabili ostacoli simbolici, rappresentati dai mulini a vento. Riscontro un aumento della tua determinazione nel gestire questioni che si protraggono nel tempo. Tuttavia, ti consiglio di evitare le tensioni nell’ambito affettivo e di mantenere un atteggiamento pacifico con i tuoi cari, sia essi figli o parenti.

Oroscopo della Bilancia

Da Paolo Fox, ci aspettiamo una rinascita vigorosa delle emozioni per il segno della Bilancia. C’è, tuttavia, una sensazione impellente di bisogno di riesaminare e rinnovare i legami. Questo periodo potrebbe portare un cambio di equilibrio nel mondo del lavoro, con nuovi obiettivi emergenti per bilanciare le responsabilità che potrebbero essere diventate troppo pesanti. Questa trasformazione viene da un desiderio di distanziarsi da situazioni poco trasparenti.

Oroscopo dello Scorpione

Cari amici del segno dello Scorpione, il supporto della Luna vi aiuterà a superare eventuali ostacoli che incontrerete in questo periodo. Nel campo lavorativo ci sono prospettive molto positive all’orizzonte, oltre a una bellissima opportunità in ambito sentimentale che si presenterà a breve termine. Per coloro che si sentono soli, non disperate, perché avrete l’energia di Venere a vostro favore per tutto il mese di agosto. Ricordate, l’universo è dalla vostra parte.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, per le questioni professionali è fondamentale rimanere concentrati. Se la prima parte dell’anno non è stata entusiasmante, adesso potrebbe essere il momento di utilizzare le competenze acquisite per raggiungere nuovi traguardi. A metà settimana prevedo incontri fruttuosi.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, siamo di fronte ad un periodo che richiede attenzione sia nel campo sentimentale che in quello professionale. È necessario mettere in campo uno sforzo aggiuntivo per preservare certi rapporti e renderli sani e positivi. In alcuni casi, si potrebbero avvertire delle distanze emotive, o addirittura fisiche, forti come se fossero chilometriche. Non mancano le circostanze in cui si sviluppa un interesse per rapporti a lunga distanza.

Oroscopo dell’Acquario

Il segno dell’Acquario si prepara a vivere momenti di intensa emotività e romanticismo grazie all’influenza di Venere. Tuttavia, il settore professionale richiede una maggiore attenzione. Si presentano situazioni che necessitano di una revisione attenta dei contratti e, in alcuni casi, è possibile che sia opportuno procedere a modifiche sostanziali.

Oroscopo dei Pesci

Carissimi Pesci, questo mese di luglio vi vedrà dotati di un’elevata intuizione e competenza. Non dimenticate, però, l’importanza delle relazioni affettive: queste richiedono una cura speciale in questo periodo. Se il legame affettivo è forte e genuino, non consentite che piccoli fraintendimenti lo distruggano, perché ad agosto avrete l’opportunità di risolvere molti problemi e di curare le ferite emozionali.

