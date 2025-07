Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per mercoledì 16 luglio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di mercoledì 16 luglio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, oggi sei al centro delle attenzioni grazie alla Luna residente nel tuo segno che ti dona una carica di energia e tenacia innegabile. Di recente, hai dovuto plasmare la tua vita con modifiche coraggiose ed audaci. Questo è il periodo ideale per ritrovare le tue forze e muoverti lungo nuove strade verso mete inedithe.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Oroscopo del Toro

Caro Toro, un ostacolo di natura economica ti attende. Sotto l’influsso di Mercurio contrario, è necessario che tu eserciti cautela e meditazione, sia in termini di uscite economiche sia per questioni domestiche ed affettive. Sembra, comunque, che in campo sentimentale tu possa sperare in gratificanti nuove conoscenze o rafforzare la passione esistente, soprattutto considerando le prospettive per il mese di agosto.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, siete favoriti da Venere nel vostro segno che dona grande lucidità e opportunità. Il vostro carisma e fascino sono indiscutibili in questo periodo. Non dimenticate, però, di prestare attenzione alla vostra salute fisica in mezzo a tutto questo.

Oroscopo del Cancro

Cancro, con la Luna a dissonanza, la tua giornata potrebbe apparire non molto dinamica, tuttavia, non temere, ciò non ostacolerà la tua notevole crescita, quella promossa da Giove posizionato nel tuo segno. Potresti tuttavia avvertire una certa incertezza, tranquillo, le tensioni sono di natura temporanea.

Oroscopo del Leone

Leone, durante questa fase, sta attraversando un notevole sviluppo e aumento della positività, ed è solo l’inizio della sua forza emergente. Mi trovo attualmente nel processo di stesura del libro per l’anno 2026 e posso garantirvi che il Leone avrà un ruolo di primo piano. Quindi, è importante mantenere un atteggiamento ottimista e focalizzarsi sul futuro, tanto nella sfera affettiva quanto in quella professionale.

Oroscopo della Vergine

Cara Vergine, è importante che tu conceda allo scorrere del tempo il suo spazio e che cerchi di mettere da parte il tuo innevato bisogno di controllo. Accogli le situazioni così come si presentano. Le prove ardue che hai affrontato ti hanno messo a dura prova, generando stress. Concediti dei momenti di relax, ne hai bisogno.

Oroscopo della Bilancia

Cari amici della Bilancia, la Luna in opposizione può creare qualche piccolo impedimento sul vostro cammino. Nonostante ultimamente abbiate potuto brindare a qualche vittoria, nel vostro petto alberga ancora un briciolo di malinconia. Noi sappiamo, cari Bilancia, il passato è un ospite da cui a volte è difficile separarsi, ma la vostra sfera sentimentale trepida all’orizzonte di un nuovo rinnovamento, nuovi volti, nuove energie! Quindi, non perdiamoci nelle trame del passato, guardiamo avanti per scoprire cosa l’amore ci riserva!

Oroscopo dello Scorpione

Amici dello Scorpione, la sfera economica vi ha indubbiamente sfidato di recente. Mercurio, purtroppo, continua a non essere favorevole. In linea con questa situazione, è possibile che alcune persone nate sotto il segno dello Scorpione si rendano conto di dover lavorare duramente pur ottenendo poco in cambio, rendendo possibile l’emergere di richieste. Per quanto riguarda il cuore, vi attendono momenti di rinascita: la chiarezza e il recupero emozionale saranno al vostro fianco.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, avete una Luna propizia e Giove non è più nel vostro percorso, quindi vi trovate in un ottimo momento per iniziare delle trattative e ricevere certi riconoscimenti che vi erano sfuggiti nella prima metà dell’anno. Per quanto riguarda l’amore, siete propensi all’impulsività, quindi badate bene se vi ritrovate a fare i conti con due storie sentimentali in contemporanea.

Oroscopo del Capricorno

Attenzione Capricorno, sento delle vibrazioni di cautela. Non devi permettere a queste di interferire coi tuoi piani. Al contrario, ti consiglierei di essere comprensivo. Il fine settimana ti riserverà delle positività nel settore affettivo, ma è fondamentale che tu recuperi le energie fisiche.

Oroscopo dell’Acquario

Carissimo Acquario, grazie alla positiva influenza di Venere, sarai esposto a fresche emozioni e all’antigrazia di potenziali incontri significativi. Tuttavia, tenendo conto della condizione avversa di Mercurio, ti esorto a fare attenzione alle tue spese. Amministra con attenzione le tue risorse finanziarie poiché potrebbe sorgere l’esigenza di affrontare una spesa improvvisa in questi giorni. Sulla scena dell’amore, per coloro che sono aperti al cambiamento, potrebbero emergere novità piacevoli.

Oroscopo dei Pesci

Cari Pesci, l’influenza positiva di Giove rende molto fruttuoso l’ambito lavorativo. Tuttavia, è mio dovere segnalare che il corrente mese di luglio potrebbe mostrarsi meno florido sotto l’aspetto affettivo. Sentimenti di gelosia, dubbi e incertezze potrebbero affiorare. Se il vostro cuore batte per qualcuno, vi suggerisco di non prendere decisioni affrettate in questa fase: il mese di agosto sarà un periodo chiave. Non permettete a una momentanea turbolenza di distruggere una relazione che potrebbe mostrarsi del tutto preziosa.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.