Ancora riflettori puntati su Martina De Ioannon e la sua vita sentimentale. L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo aver fatto delle confessioni importanti in merito al suo rapporto con Ciro Solimeno, si è resa protagonista di uno scambio di battute social con l’ex Raul Dumitras. Lo scontro va avanti da diversi giorni, ma in queste c’è stato un nuovo round che, almeno dal punto di vista dell’opinione pubblica, ha visto trionfare la De Ioannon, mettendo in cattiva luce Dumitras.

Raul Dumitras contro Martina De Ioannon: ma fa una gaffe

Anche se la relazione tra Martina e Raul è giunta al termine da circa un anno, e la ragazza ha intrapreso una nuova storia con Ciro, conosciuto a Uomini e Donne, i due stanno continuando a lanciarsi stoccate social. Tutto è cominciato nel momento in cui Raul ha punzecchiato l’attuale fidanzato della sua ex, scatenando la reazione di Ciro. Adesso, però, è entrata in gioco direttamente Martina per difendere il suo compagno.

La ragazza, durante una diretta social, ha criticato alcuni fan che hanno idealizzato persone paragonandole a Brad Pitt, quando in realtà non sono così belle. Anche se il nome di Raul non è stato fatto esplicitamente, il riferimento è apparso evidente, così tanto al punto da generare la reazione del ragazzo. Su TikTok, infatti, Raul ha pubblicato un video nel quale si è mostrato in tutta la sua forma fisica atletica ed ha aggiunto una didascalia in cui ha voluto tessere le sue lodi dicendo di rispettare Brad Pitt, ma di non avere nulla da invidiargli. Nel commento, però, è presente un errore grammaticale che ha generato una certa ilarità. Invece di scrivere “Smagliante”, infatti, Raul ha scritto “Smaliante”. Gli utenti del web hanno subito notato la gaffe ed hanno ironizzato sulla faccenda. Altri, invece, hanno invitato Raul a farsi una vita e a smettere di pensare a Martina. Lui ha replicato dicendo di avere una vita splendida, felice e appagata. Se ha deciso di replicare alle provocazioni è perché lui difficilmente si fa pestare i piedi nella vita. Sono stati in tanti a porre l’accento sul fatto che Dumitras sia davvero ridicolo a parlare ancora della sua ex quando la relazione è giunta al capolinea da tantissimo tempo.

La replica epica dell’ex tronista di Uomini e Donne: il web approva

Nel frattempo, è arrivata anche la replica di Martina. La ragazza ha pubblicato un nuovo contenuto su TikTok in cui si è mostrata insieme al suo fidanzato Ciro. Al di sotto del post in questione sono arrivati tantissimi commenti di utenti del web che si sono complimentati con la ragazza per come sta affrontando la situazione con il suo ex Raul. Alcuni hanno criticato il comportamento di quest’ultimo reputandolo davvero ridicolo e fuori luogo. Martina ha replicato a pochi commenti, ma in uno in particolare è apparsa in maniera evidente la sua posizione. La giovane ha scritto: “Sei ciò che fai, sempre“. Che sia stata messa finalmente la parola fine a questa querelle social interminabile? Vedremo.