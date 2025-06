Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 30 giugno 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 30 giugno 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, il mese di giugno ti ha presentato con onorati successi, ma è anche servito come momento di introspezione. La tua natura sincera ti impedisce di accettare mezze misure, prediligendo soluzioni precise a situazioni incerte. Oggi è il momento di determinare a cosa dire addio e cosa merita un ulteriore tentativo, specialmente in tema d’amore. Buone nuove si profilano a partire dal mese di luglio, con il ritorno di Venere nella tua orbita.

Oroscopo del Toro

Toro, i giorni passati sono stati turbolenti, ma ecco l’opportunità di ristabilire l’equilibrio e ricomporre le tue priorità. È possibile che sorga un pensiero innovativo, un cambio di alleati, un ruolo diverso. Da febbraio, infatti, le tue dinamiche professionali sono state sottoposte a sconvolgimenti. Inoltre, potrebbero esserci svolte impreviste anche sul fronte sentimentale.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, il mese di luglio riserva un rinnovamento nel campo delle relazioni amorose. Ciò è amplificato dal fatto che, tra alcuni giorni, vedremo l’arrivo di Venere nel tuo segno zodiacale. Di conseguenza, confluiranno energie favorevoli per rendere ogni situazione una possibilità di crescita positiva. Dunque, fai le tue scelte con saggezza, con lo scopo di rendere ogni momento della tua vita un incontro significativo e costruttivo.

Oroscopo del Cancro

Carcino, sei in una fase molto potente, ma ricorda che per ottenere traguardi significativi è necessario un impegno attivo e decisivo. Prevedo che senti anche un certo livello di stanchezza, va bene, è naturale. Sappi affrontare lo stress, mettiti in moto perché l’attuazione di un tuo progetto è realizzabile. Giove è dalla tua parte nel tuo segno.

Oroscopo del Leone

Caro Leone, si prospetta un periodo ideale per focalizzarsi sulla sfera sentimentale. Mercurio, che orbita nel tuo segno zodiacale, fornisce un’energia favorevole per quanto riguarda le finanze e l’economia. Inoltre, questo pianeta dona un’opportunità significativa per coloro che possiedono un’attività autonoma o che guadagnano attraverso commissioni. È dunque l’occasione per accogliere con entusiasmo l’amore e tutto il suo potenziale di sviluppo.

Oroscopo della Vergine

Vergine, esiste il rischio che l’ossessione per la razionalità diventi una gabbia. Non sentir l’obbligo di dover comprendere tutto in questo periodo. Potrebbe essere prudente attendere momenti più propizi e non fermarci troppo nella ricerca della perfezione. Questo suggerimento è valido anche per il mese di luglio, il quale potrebbe sottoporre ad un esame certi rapporti affettivi.

Oroscopo della Bilancia

Come Paolo Fox, suggerisco vivamente alla Bilancia di ricercare l’armonia equilibrata tra sincerità e pace. È il momento giusto per rivedere e capire la forza dei tuoi sentimenti. Tieni gli occhi aperti e l’attenzione in alto nel contesto lavorativo. Rifletti su una trasformazione che potresti aver già messo in atto o che devi ancora implementare. Non prevale più il desiderio di rimanere in certe situazioni, e può essere emerso un senso di revanscismo verso esperienze passate. È evidente la tua ricerca di recuperare tempi andati, perduto da tempo.

Oroscopo dello Scorpione

Cari amici dello Scorpione, dovrete fare attenzione con Mercurio che crea dissonanze, soprattutto da un punto di vista finanziario. E’ importante non essere audaci nei vostri investimenti. Per quanto riguarda l’amore, ci sono bei presagi in vista. Giugno potrebbe essere stato un mese più di riflessione, forse un po’ freddo dal punto di vista emozionale, ma il soleggiato luglio non ospiterà la contraddittoria Venere. Preparatevi quindi a riaccendere una vecchia fiamma o a fare un possibili nuovi incontri interessanti.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, il tuo oroscopo rivela che hai affrontato la prima metà di quest’anno con scarsa energia, ma sembra che tu sia ora completamente ricaricato e pronto ad affrontare nuove sfide. Ti consiglierei di esaminare attentamente ciò che non stimola più il tuo interesse nell’ambito affettivo. In particolare, dovrai comprendere se quel rapporto che stai vivendo ti sta ancora soddisfacendo o meno. Puoi aspettarti di affrontare queste riflessioni importanti nel mese di luglio, quando probabilmente ti ritroverai a chiederti: ma io, provo ancora amore?

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, medita sull’importanza delle tue ore e dell’energia che investi negli altri. Non lasciare che l’aspirazione o il bisogno di essere produttivo ti svuotino. È l’amore che offre la lezione più preziosa, quella di equilibrare le responsabilità con le gioie della vita, che ora riaffiorano nel tuo cammino.

Oroscopo dell’Acquario

Amici dell’Acquario, forse avete sperimentato un po’ di caos durante il fine settimana, ma adesso avrete l’opportunità di aprire nuovi orizzonti. Il vostro punto di forza è l’innovazione. I vostri spiriti saranno rivitalizzati attraverso nuove esperienze, quindi non esitate a osare e a divergere dal vostro solito percorso.

Oroscopo dei Pesci

Cara Acquario, cerca di liberarti di quel velo di tristezza inusuale che in questo momento sembra offuscare la tua percezione, impedendoti di notare i delicati dettagli nascosti all’interno delle tue relazioni interpersonali. È possibile notare un leggero declino fisico, ma non temere, dal giorno di Mercoledì avrai la possibilità di riacquistare le tue energie.

