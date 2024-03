Una volta uscito dalla casa del Grande Fratello, Massimiliano Varrese ha spiazzato tutti i suoi fan lanciando il suo primo singolo. Il motivo per il quale tutti sono rimasti spiazzati, risiede nel fatto che l’attore non avesse mai parlato di questo progetto nella casa del GF. Ecco cosa è successo.

Il nuovo singolo di Massimiliano Varrese dopo il GF

In queste ore, Massimiliano Varrese ha pubblicato un post su Instagram all’interno del quale è contenuto il suo primo singolo intitolato “Niente da dividere“. L’ex gieffino ha ammesso di essere felicissimo e di voler dedicare questo traguardo a tutte le persone che lo amano.

In men che non si dica, il video è divenuto virale, e in tanti hanno iniziato a commentare dicendosi piuttosto sbigottiti. Tra i vari commenti, ovviamente, ce ne sono stati alcuni favorevoli, mentre altri decisamente meno.

Le reazioni degli utenti del web

Alcuni utenti del web si sono complimentati con Massimiliano Varrese per quest’altro traguardo raggiunto. Altri, però, non hanno potuto fare a meno di mostrarsi particolarmente spiazzati, in quanto si sono chiesti quando l’uomo avesse inciso il brano, considerando che è uscito dalla casa solo da qualche giorno.

Secondo molti, la scelta di far uscire questo singolo subito dopo la fine del GF è stata assolutamente strategica. Max ha voluto sfruttare la popolarità ottenuta a seguito della partecipazione al reality show, nella speranza di dare slancio al suo brano. Al momento, però, sono davvero tanti i commenti negativi, i quali reputano alquanto imbarazzante sia la canzone sia il video, specie perché Max in casa è sempre stato stonato, mentre adesso sembra avere una voce diversa.