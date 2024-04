Sabato 20 aprile 2024 andrà in onda, in prima serata su Canale 5, la quinta puntata del serale di Amici 23. Un appuntamento davvero imperdibile, pieno di emozioni e di esibizioni che saranno giudicate come sempre da Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofré. Un ballottaggio ancora in ballo dalla scorsa puntata, quello tra Sarah e Lil Jolie. Chi saranno gli eliminati? Chi saranno gli ospiti? Cosa accadrà? Se proprio non riuscite ad attendere sabato sera per scoprirlo, qui di seguito, troverete tutte le anticipazioni. La puntata, infatti, è stata registrata proprio oggi, giovedì 18 aprile. Andiamo a vedere gli spoiler!

Amici 23, gli ospiti del 20 aprile 2024

Anche in questo nuovo appuntamento di Amici 23 immancabili gli ospiti. Chi vedremo sul palco sabato sera? Il cantautore Enrico Nigiotti che partecipò al talent molti anni fa e la comica Barbara Forìa che tornerà ancora una volta al programma tv.

Sarah vs Lil Jolie: chi è stata eliminata?

La puntata in questione non poteva non iniziare esattamente da come ci eravamo lasciati lo scorso sabato e quindi con il ballottaggio tra Sarah e Lil Jolie. Ricorderete infatti che Michele Bravi ha avuto delle difficoltà al momento del voto. Le due ragazze sono state richiamate in studio dopo la puntata e il giudice ha fatto loro una particolare proposta: conoscere i voti di Cristiano e Giuseppe e dunque il nome dell’eliminata oppure preparare una canzone a testa per ricevere anche il suo voto. Le ragazze hanno optato per quest’ultima opzione arrivando quindi a questo quinto appuntamento del serale. Quindi che cosa è successo?

Sarah e Lil Jolie si sono esibite con i rispettivi pezzi richiesti da Michele Bravi. A vincere il ballottaggio rimasto in sospeso è stata Sarah che ha quindi potuto proseguire l’intera puntata esattamente come per tutte le altre settimane. Lil Jolie è stata ufficialmente eliminata.

La prima manche: Zerbi Cele vs Cucca Lo

Dopo aver scoperto finalmente l’esito del ballottaggio, la puntata è iniziata ufficialmente. La prima manche ha visto protagonisti gli Zerbi Cele contro i Cucca Lo. Che cosa sarà accaduto? Ve lo raccontiamo qui di seguito:

Holden vs Sofia . Sofia ha ballato Ma non tutta la vita, il brano sanremese dei Ricchi e Poveri. La sfida alla fine è stata annullata perché Giuseppe Giofré non sapeva chi votare tra i due concorrenti.

. Sofia ha ballato Ma non tutta la vita, il brano sanremese dei Ricchi e Poveri. La sfida alla fine è stata annullata perché Giuseppe Giofré non sapeva chi votare tra i due concorrenti. Marisol vs Mida (con Sarah) . Marisol ha ballato con il palo della pole dance, nonché la coreografia del guanto previsto contro Gaia. Mida e Sarah, invece, hanno cantato insieme in un duetto. I giudici dovevano votare Mida, non Sarah. Ha vinto Marisol.

. Marisol ha ballato con il palo della pole dance, nonché la coreografia del guanto previsto contro Gaia. Mida e Sarah, invece, hanno cantato insieme in un duetto. I giudici dovevano votare Mida, non Sarah. Ha vinto Marisol. Mida vs Dustin . Ha vinto Mida con El farsante, canzone di Ozuna.

. Ha vinto Mida con El farsante, canzone di Ozuna. Petit vs Sarah. Ha vinto Petit che ha cantato un brano di Lucio Dalla, remixato con un brano di Liberato. Cristiano Malgioglio che solitamente si complimenta sempre con Petit non ha particolarmente apprezzato questa sua performance.

Gli Zerbi Cele hanno vinto la prima manche e dunque Mida e Sofia sono andati al ballottaggio. Sofia è stata salvata dai giudici mentre Mida è andato al ballottaggio finale.

La seconda manche: Zerbi Cele vs Petti Mondo

Gli Zerbi Cele hanno vinto la prima manche e dunque hanno dovuto scegliere chi sfidare durante la seconda. Loro hanno optato per i Petti Mondo. Che cosa è successo in questa nuova manche? Vediamolo:

Holden vs Martina . Ha vinto Holden con il brano La direzione giusta.

. Ha vinto Holden con il brano La direzione giusta. Aurora (per Gaia) vs Holden . Aurora ha fatto il suo debutto sul palco del serale, ballando in sostituzione di Gaia che è infortunata ed è riuscita a portare il punto alla squadra. Holden ha cantato un brano di Lazza intitolato Morto mai.

. Aurora ha fatto il suo debutto sul palco del serale, ballando in sostituzione di Gaia che è infortunata ed è riuscita a portare il punto alla squadra. Holden ha cantato un brano di Lazza intitolato Morto mai. Petit vs Aurora (per Gaia). Ha vinto Petit.

Gli Zerbi Cele hanno dunque vinto anche la seconda partita mentre i membri dell’altra squadra sono andati dunque al ballottaggio dove c’è già Mida. Martina e Aurora si sono dovute sfidare. Martina è stata salvata per prima mentre Aurora, per Gaia, è andata al ballottaggio finale.

Il guanto di sfida dei prof

Come sempre accade a questo punto di ogni puntata del serale, tutti i professori si sono sfidati nel guanto di sfida. Per questo nuovo appuntamento, i prof sono stati chiamati a prendere spunto e portare sul palco. Come sarà andato il guanto e chi avrà vinto? Scopriamolo qui di seguito:

Gli Zerbi Cele hanno ballato coinvolgendo anche il pubblico. I due prof hanno indossato delle parrucche con i capelli ricci e neri, avevano dei cartelloni con scritto viva Maria e viva la giuria. Zerbi è stato persino sollevato insieme ad una palla da discoteca perché il tema scelto dagli Zerbi Cele aveva proprio a che vedere con la discoteca.

I Petti Mondo hanno ballato un flamenco. L’ambientazione era un pub. La Pettinelli ha fatto delle prese anche con i ballerini professionisti. A quanto pare per questa puntata nessuna caduta per la prof, per fortuna!

I Cucca Lo si sono ispirati a West Side Story, portando tutti sul palco di un teatro.

A vincere questo quinto guanto di sfida dei prof sono stati i Cucca Lo.

La terza manche: Zerbi Cele vs Cucca Lo

Avendo vinto anche la seconda manche, gli Zerbi Cele questa volta hanno deciso di far scendere nuovamente i Cucca Lo per sfidarli. In realtà prima Rudy ha fatto uno scherzo ai Pettimondo facendoli scendere per la manche, poi però ha richiamato Lorella ed Emanuel. Come sarà andata a finire quest’ultima manche? Ecco qui il racconto:

Holden vs Sarah . Ha vinto Holden.

. Ha vinto Holden. Sofia vs Petit . Ha vinto Sofia.

. Ha vinto Sofia. Marisol vs Sofia. Ha vinto Marisol.

Insomma, gli Zerbi Cele hanno fatto una partita eccezionale, vincendo tutte e tre le manche! Questa volta al ballottaggio sono finite Sofia e Sarah. La ballerina si è salvata per prima mentre Sarah ha dovuto raggiungere Mida e Aurora.

Il ballottaggio finale: chi sarà eliminato?

Mida, Aurora (Gaia) e Sarah sono dunque andati al ballottaggio finale. Mida è stato il primo a salvarsi mentre Sarah e Aurora (Gaia) hanno dovuto attendere di andare in casetta per scoprire il verdetto finale.

Una tra Sarah e Aurora (e di conseguenza Gaia) ha già dovuto lasciare il programma tv ma purtroppo non ci ancora dato sapere di chi si tratta. Come accade in ogni puntata di Amici 23, infatti, dopo le esibizioni per il ballottaggio finale, i ragazzi salutano tutti e tornano in casetta. Qui hanno il tempo per riflettere e per stare con il loro compagni fino a che Maria non si collega con loro per dire chi deve abbandonare definitivamente il programma. La scelta, lo ricordiamo, è fatta senz’altro al fine di evitare spoiler completi e questo, diciamocelo, sarebbe la ciliegina sulla torta, da parte di chi partecipa alla puntata tra il pubblico. Insomma, oltre a Lil Jolie anche un’altra ragazza ha lasciato il talent. Per scoprire chi tra Sarah e Aurora, quindi Gaia, dovrà abbandonare Amici ci toccherà attendere sabato sera…