In queste ore, sul web sta generando molto clamore una segnalazione che riguarda Pierpaolo Siano. Il ragazzo, infatti, è stato taggato in queste ore da una ragazza su Instagram. Subito dopo, poi, suddetta donna, ha pubblicato un contenuto alquanto criptico. Che tra di loro sia sorta una relazione a un passo dalla possibile fine del trono di Ida Platano a Uomini e Donne? Ecco cosa è emerso.

La segnalazione su Pierpaolo Siano

Ida Platano ha deciso di porre fine, almeno per il momento, al suo trono. La decisione è stata presa nel corso della scorsa settimana. Ad ogni modo, a inizio prossima settimana saranno effettuate due nuove registrazioni, dalle quali capiremo con certezza quali saranno le sorti del suo trono.

Ad ogni modo, prima che questo accade, sul web è spuntata una segnalazione clamorosa. Pierpaolo Siano, infatti, è stato avvistato in compagnia di un’altra donna. In realtà, è stata la giovane in questione a taggare il ragazzo mediante il suo profilo Instagram. I due si trovavano insieme a Bergamo, ma non è tutto.

Pierpaolo aveva un’altra già a Uomini e Donne?

Poco dopo, la giovane ha condiviso sul suo account una nuova foto in cui è inquadrata una rosa rossa, probabilmente ricevuta da uno spasimante. Ebbene, sul web non si è potuto fare a meno di credere che tale fiore fosse stato regalato da Pierpaolo alla donna.

Certo, se la cosa fosse vera, sarebbe davvero tutto molto assurdo. Il trono di Ida si è concluso da pochi giorni, e Pierpaolo ha già una nuova fiamma? Se così fosse, dunque, è probabile che il ragazzo avesse qualcuna già da prima, cosa che confermerebbe i sospetti che hanno spinto Ida a interrompere il suo percorso. Tutto, però, potrebbe essere anche un grosso equivoco. Non resta che attendere per saperne di più.