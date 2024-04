Finalmente un po’ di respiro tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi. I concorrenti sono riusciti ad accaparrarsi un bottino durante una missione che ha permesso loro di andare a pesca. Soprattutto Aras Senol è apparso il più felice degli oggetti reperiti, sta di fatto che si è subito cimentato in una sessione di pesca subacquea che gli ha dato grandi soddisfazioni. Le tensioni, però, sono sempre dietro l’angolo. Ecco cosa è accaduto.

Aras si cimenta in una nuova missione all’Isola dei Famosi

Dopo la notizia del ritiro di Pietro Fanelli, i naufraghi dell’Isola dei Famosi si sono cimentati in una nuova sfida, che gli ha permesso di ottenere delle importanti attrezzature per la pesca. Aras, così, si è subito cimentato in una missione esplorando i fondali marini del mare honduregno facendo delle scoperte meravigliose.

Al suo rientro, infatti, Senol ha raccontato di aver vissuto un’esperienza meravigliosa, in quanto ha fatto degli incontri davvero molto suggestivi. Al di là di questo, però, è riuscito anche a pescare un po’ di pesci, in modo da rendere il pranzo più ricco. I cuochi del gruppo, così, si sono messi subito all’opera per cucinare dando luogo ad un piatto delizioso secondo i concorrenti, riso e lumache, il tutto con un retrogusto decisamente gourmet.

Dopo un lauto pranzo, nascono delle tensioni

Matilde Brandi, poi, si è lasciata andare a dei confessionali durante i quali ha spiegato che, anche se da casa si può avere la percezione che sull’Isola dei Famosi si mangi tanto, in quanto, in quanto spesso i naufraghi sono immortalati a cucinare, la verità è che quello che ne viene fuori è davvero poca roba. Per onore del vero, però, la ballerina ha precisato che, grazie all’aiuto degli chef, quel poco che mangiano è davvero molto gustoso.

Ad ogni modo, il clima sereno e ilare che si è venuto a creare tra i concorrenti non è durato a lungo. Con il passare delle ore, infatti, una naufraga ha iniziato a mostrare un po’ di malcontento e di delusione nei riguardi di alcuni compagni d’avventura. La persona in questione è Marina Suma. Cosa l’avrà turbata così tanto? Lo scopriremo nelle prossime ore.