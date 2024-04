Prosegue il viaggio dei concorrenti di Pechino Express 2024, che seguono La Rotta del Dragone raggiungendo nella loro settima tappa lo Sri Lanka. L’avventuroso reality show porta le coppie in un percorso di 170 chilometri, come sempre costellato da momenti difficili, tensioni e grandi soddisfazioni.

Pechino Express, penalità e prime prove

Il viaggio si apre con i vincitori della scorsa puntata, i Pasticcieri, che devono assegnare la loro penalità e scelgono le Amiche. Queste dunque, si troveranno a dover affrontare una speciale richiesta di Fru. La prima prova porta le coppie al mercato del pesce, dove aiutano i pescatori a svuotare i barili. Le Amiche, in più, dovranno trovare il pesce volante. Completano più velocemente la missione i Pasticcieri, le Ballerine e i Fratm.

Seconda tappa del viaggio è Our Lady of Good Voyage, luogo che viene raggiunto man mano da tutti. Un’ulteriore sfida mette questa volta alla prova la memoria delle coppie, che dovranno ricordare i nomi di ben dieci chiese. Costretti a scontare una penalità a questo punto sono Fratm e Pasticcieri, che sbagliano e perdono così dieci minuti. Dall’alto della Lotus Tower poi, devono cercare con l’aiuto di un binocolo la bandiera di Pechino Express e raggiungerla.

Finiscono al Pettah Market, dove devono ricordare dei frutti del posto e fare la spesa. La giornata si conclude con un tramonto suggestivo e con i Pasticcieri ancora in testa.

Pechino Express, successive prove e Tappeto Rosso

La nuova giornata si apre per le coppie con la missione alla fabbrica di lavorazione dei gusci di cocco, nella città di Ambalangoda. La particolare prova li vede aiutare nella trasformazione della fibra in una corda, che viene valutata da una donna del luogo. In seguito fanno saltare 20 persone con la loro corda, raggiungendo poi il Libro Rosso. A firmare sono le Amiche.

Sono proprio loro a questo punto, ad assegnare una Bandiera Nera alle Ballerine, oltre che una maschera che Maddalena deve indossare fino alla comunicazione di Costantino. La Bandiera viene ceduta ben presto a Italia Argentina e le le Ballerine si liberano del loro malus. Si passa ad una nuova missione nella città di Galle.

In bicicletta le coppie cercano dei numeri che daranno come risultato l’anno di costruzione della prima biblioteca dello Sri Lanka. Una volta raggiunta devono eseguire un altro compito: trovare il libro “Black Fort” di Costantino. A riuscirci per prime sono le Ballerine. Alle coppie non resta che raggiungere la loro ultima tappa per saltare sul Tappeto Rosso.

Pechino Express, chi ha vinto la quarta puntata e chi è stato eliminato

Arrivate al Black Fort di Galle, le coppie sono pronte a scoprire chi potrà proseguire nelle tappe successive e chi invece dovrà abbandonare Pechino Express. A vincere la puntata sono le Amiche, che si trovano così a decidere chi dovrà andare a rischio eliminazione tra gli ultimi arrivati in classifica. In questa puntata se la giocano i Fratm e Italia Argentina.

La scelta delle Amiche ricade su Italia Argentina, che scoprono dunque il loro destino aprendo la Busta Nera. La tappa si rivela per loro fortunata, poiché non è eliminatoria. Nessuna delle coppie quindi, abbandona Pechino Express in questa puntata. Le avventure dei viaggiatori proseguono nell’appuntamento di giovedì 25 aprile.