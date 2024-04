Ieri sera, Francesco Benigno ha registrato una diretta su Facebook in cui ha svelato tutti gli altarini dell’Isola dei Famosi. Carte alla mano, l’attore ha raccontato minuziosamente tutti i dettagli della sua trattativa con lo staff del programma, e non solo. Il protagonista ha svelato anche presunti abusi che gli autori avrebbero fatto nei suoi riguardi, come ad esempio trattarlo da carcerato. Allo scopo di rendere il suo racconto più veritiero, in queste ore il protagonista ha pubblicato anche dei video prova che testimonierebbero il tutto.

Lo sfogo di Francesco Benigno contro l’Isola dei Famosi: nuovi retroscena

Francesco Benigno è tornato ad attaccare l’Isola dei Famosi. L’attore aveva promesso che avrebbe smascherato tutto il reality show e, in effetti, è proprio quello che sta facendo. Nel corso della diretta, il protagonista ha svelato tutti i problemi che ha avuto con gli autori, sin dal loro primo contatto telefonico. Francesco ha avuto come la percezione che ci fosse qualcuno che stesse facendo il possibile per sabotare la sua partecipazione al programma.

Dopo svariate peripezie, poi, Benigno è riuscito a firmare il contratto, anche se il primo bonifico è arrivato dopo tantissimo tempo rispetto a quanto pattuito. A seguire, poi, Francesco ha raccontato la sua esperienza mentre era in hotel ospite del programma in isolamento. L’ex naufrago ha raccontato di essere stato trattato come un carcerato. Lui era costretto a rimanere nella sua camera d’hotel senza avere la possibilità di uscire e di vedere nessuno. A controllarlo c’era un membro dello staff piantonato fuori la sua porta che gli impediva di fare qualunque cosa.

Il video prova contro il reality show e le parole sul ritiro di Pietro Fanelli

A dimostrazione che le sue dichiarazioni fossero vere, Francesco ha pubblicato anche un video in cui ha mostrato la persona in questione messa di piantone al di fuori della sua camera, ma non è tutto. Francesco ha spiegato che gli autori del reality show avrebbero addirittura messo a rischio la sua vita. A un passo dal suo sbarco sull’Isola dei Famosi, infatti, gli fu fatto il vaccino per l’antitetanica. Solitamente, esso si effettua circa 7 giorni prima dell’esposizione a questo batterio, mentre a lui è stato fatto lo stesso giorno che avrebbe dovuto iniziare la sua avventura.

Il vaccino in questione lo avrebbe fatto stare malissimo, recandogli svenimenti, reazioni allergiche, un innalzamento considerevole della pressione e tantissimi disturbi. Insomma, un’esperienza davvero da incubo quella di Francesco, terminata poi con la sua squalifica, che lui continua a definire assolutamente ingiusta e immeritata. Benigno, poi, è voluto intervenire anche sul recente ritiro di Pietro Fanelli. A tal riguardo, ha detto che il naufrago abbia fatto benissimo a tirarsi fuori da quella bolgia assolutamente malsana. Ad ogni modo, non è finita qui. Questa è solo la prima parte di sfogo di Francesco, in quanto nei prossimi giorni dovrebbero seguirne altre.