Come di consueto nella prima serata del sabato, anche il 27 aprile Canale 5 ha ospitato la gara di talenti più amata della tv. Il Serale di Amici prosegue nel suo percorso, arrivando alla sesta puntata condotta da Maria De Filippi. Tra sfide emozionanti che hanno messo alla prova le abilità nella danza e nel canto dei giovani protagonisti, non è mancato l’intrattenimento con ospiti e performance dei professori.

Immancabile la presenza dei giudici Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofré e Michele Bravi, chiamati ad esprimere le loro preferenze. A fine serata il pubblico ha potuto finalmente scoprire quale degli allievi di Amici ha dovuto abbandonare definitivamente la scuola.

Amici Serale, le tre manche della sesta puntata

Le sfide tra i talenti rimasti ancora in gioco sono state suddivise anche nella sesta puntata del serale nelle classiche tre manches. I primi a scendere in campo sono stati questa volta Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, che hanno schierato i loro ragazzi contro quelli di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, vincitori praticamente imbattuti della puntata precedente. Questi ultimi sono risultati però, sconfitti e hanno visto dunque finire al ballottaggio i ballerini Dustin e Marisol e il cantante Holden. É quest’ultimo ad essere spedito alla sfida finale.

La seconda manche ha visto la squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo richiamare sul palco gli allievi di Zerbi e Celentano. In questo caso però, sono stati proprio loro a vincere, mandando gli allievi dei Cucca-lò a rischio eliminazione. Tra la cantante Sarah e la ballerina Sofia è quest’ultima a finire alla sfida finale per decisione dei giudici.

La terza manche ha avuto come protagonisti i ragazzi degli Zerbi-Cele, che hanno sfidato quelli di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. Sono stati i Petti-Mondo ad averne la peggio e hanno visto dunque finire alla sfida finale con Holden e Sofia la loro cantante Martina.

Amici Serale, la sfida dei professori della sesta puntata

Attesissimo dal pubblico a casa e in studio, il guanto di sfida dei professori ha portato anche nella sesta puntata di Amici una ventata di leggerezza. I Petti-Mondo hanno scelto per l’occasione di esibirsi sul brano di Ricky Martin “Maria”, mentre Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno incantato con la loro performance sulle note di “I love the way you lie”. A divertire ci hanno pensato Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano, che hanno vestito invece i panni di personaggi horror.

Amici Serale, gli ospiti della sesta puntata

Non soltanto le presenze fisse, ma anche i tanti ospiti della serata hanno regalato risate e gioia agli spettatori. Per la musica, Rocco Hunt che ha presentato il suo ultimo brano, oltre a Geolier che si è collegato con Maria De Filippi. Per la comicità è arrivato il turno di Francesco Cicchella, che ha fatto sorridere pubblico e giudici. Acclamato con un’ovazione infine, Can Yaman, che ha presentato la nuova stagione della fiction Mediaset Viola come il mare.

Amici Serale, chi è stato eliminato

Sono giunti a giocarsi la permanenza nella scuola i ragazzi mandati al ballottaggio dai giudici nelle tre manche: Holden, Sofia e Martina. Le sfide hanno visto salvarsi per primo il cantante Holden, che non ha rischiato dunque il suo posto ad Amici. A fine puntata il verdetto spetta a Maria De Filippi, che comunica direttamente in casetta chi dovrà abbandonare la scuola tra Sofia e Martina. Ad uscire da Amici è la ballerina Sofia, che viene consolata dall’affetto dei suoi compagni di avventura. Per lei però, arriva l’importante opportunità di proseguire i suoi studi di danza con una borsa di studio negli Stati Uniti.