Nel corso della puntata di Uomini e Donne andata in onda mercoledì scorso, Maria De Filippi ha messo fortemente in imbarazzo Tina Cipollari chiedendole delle spiegazioni in merito allo scoop pubblicato sul settimanale Nuovo inerente un suo presunto flirt con Giucas Casella. La donna è apparsa fortemente imbarazzata, sta di fatto che ha provato a tergiversare sull’argomento. Adesso, però, il prestigiatore è tornato a parlare della faccenda facendo nuove rivelazioni.

Giucas smentisce la versione di Tina data a Uomini e Donne

Tina Cipollari e Giucas Casella hanno realmente avuto un flirt? Stando a quanto emerso, pare proprio di sì. L’opinionista di Uomini e Donne, infatti, è apparsa molto a disagio nel parlare della faccenda, sta di fatto che ha preferito rimanere sul vago non dando molte spiegazioni sulla faccenda e, soprattutto, dicendo di non avere grossi ricordi di quanto accaduto, in quanto si tratta di qualcosa che sarebbe accaduto oltre 20 anni fa.

Ad ogni modo, l’opinionista ci ha tenuto a precisare di essere rimasta in buoni rapporti con Giucas e di averlo sempre visto solo come un amico. Questa, però, non sembra essere proprio la verità. Casella, infatti, ha rilasciato una nuova intervista su Nuovo in cui ha fatto delle confessioni spiazzanti. Il protagonista ha, innanzitutto, esordito dicendo che Tina avesse mentito a Uomini e Donne e avesse provato in ogni modo a declinare l’argomento a causa del forte imbarazzo, ma non è tutto.

Casella verrà a UeD? C’è futuro con la Cipollari?

Nel corso dell’intervista, infatti, Giucas Casella è tornato a parlare di quanto accaduto alle Maldive insieme a Tina Cipollari e all’episodio di lei che uscì senza abiti veli dalle acque. Ebbene, a tal proposito, ha ammesso che i due si siano molto divertiti, in quanto Tina sia una vera amante dei piaceri della vita e, durante tale esperienza, i due pare abbiano fatto “di tutto e di più”.

Sul perché la loro relazione sia volta al termine, invece, Giucas ha ammesso che, purtroppo, nella vita spesso capita che certe storie d’amore si esauriscano, tutto finisce prima o poi. A ogni modo, Casella ha ammesso che attualmente anche lui reputa Tina una grande amica, pertanto, sarebbe assolutamente predisposto ad incontrarla di nuovo e trascorrere del tempo con lei. Intanto, Maria De Filippi ha lanciato un invito a Giucas, ovvero, gli ha chiesto di venire a Uomini e Donne in una prossima puntata per fare chiarezza sulla faccenda. Accadrà davvero? Vedremo.