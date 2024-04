Pietro Fanelli ha fatto ritorno in Italia dopo aver preso la decisione di interrompere il suo percorso all’Isola dei Famosi in maniera del tutto volontaria. Una volta posta alle spalle l’esperienza all’intero del reality show, il ragazzi ha deciso di compiere un gesto alquanto esplicito contro il programma. Nel frattempo, Daniele Radini Tedeschi ha fatto rientro tra gli altri concorrenti. Ecco cosa è successo.

Il gesto di Pietro Fanelli contro l’Isola dei Famosi

Che Pietro Fanelli non abbia mai nutrito molta simpatia per i reality show, è cosa piuttosto nota. Lui stesso, nel corso della sua avventura all’Isola die Famosi ha spesso dichiarato di aver accettato di prendere parte al programma solamente per soldi e per notorietà. Insomma, parole decisamente forti che hanno diviso il pubblico. Alcuni hanno apprezzato la sua sincerità, mentre altri hanno criticato la sua arroganza e mancanza di riconoscenza.

Ad ogni modo, se prima Pietro non ha avuto paura ad esprimere la sua riluttanza nei riguardi del programma, adesso è stato ancora più esplicito. Una volta fatto ritorno in Italia, infatti, il giovane ha pubblicato un video su Instagram in cui ha inquadrato lo schermo del suo telefono mentre ha tolto il segui dal profilo ufficiale del reality. A quanto pare, dunque, il ragazzo non ne vuole sapere assolutamente più nulla. Molto probabilmente, anche gli autori del programma non faranno più nulla per coinvolgerlo alla luce di tutto quello che è successo.

Il ritorno sull’Isola di Daniele Radini Tedeschi

Ad ogni modo, alla luce di un naufrago andato via per sempre dal programma, ce n’è un altro che, finalmente, ha fatto rientro tra gli altri concorrenti. Un po’ di giorni fa, Daniele Radini Tedeschi aveva lasciato il gruppo a causa di alcuni problemi di salute.

In molti temevano che il concorrente sarebbe uscito dal programma in maniera definitiva ma, per fortuna, le cose non sono andate in questo modo. In queste ore, sull’account Instagram del diretto interessato, il suo staff ha pubblicato una foto dando il bentornato a Daniele sull’Isola. Adesso non resta che attendere la puntata di domani sera per vedere se il pubblico lo salverà al televoto oppure no.