Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 28 aprile 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 28 aprile 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Cari Arieti, stiamo velocemente avvicinandoci ad una fase che porterà con sé risoluzioni vantaggiose. Infatti, anche coloro che hanno attraversato periodi difficili torneranno a risollevarsi. Credo fermamente che, a partire da giugno, molti di voi saranno felici di organizzare dei momenti estivi piacevoli. La primavera e l’estate, infatti, sono la vetta dell’anno per i nati sotto il segno dell’Ariete, che non solo apprezzano il calore ma si ritrovano particolarmente positivi durante queste stagioni. Quanto a chi è già impegnato in un matrimonio, potrebbero iniziare a considere la possibilità di ampliare la famiglia o acquistare una nuova abitazione, e non si escludono neanche nuovi innamoramenti. Inoltre, le relazioni che hanno avuto origine in questo mese di aprile hanno tutte le probabilità di durare.

Oroscopo del Toro

Toro, il mese di maggio ti sorride con l’appoggio di numerosi pianeti. Nel caso in cui dovessi incontrare qualche ostacolo, sarai in grado di ridurre gli effetti negativi mediante opportuni ripari. Se invece, sei circondato da persone che arricchiscono la tua vita e hai un progetto stimolante, non esitare a seguirlo, equipaggiato con un pizzico di logica e tanta determinazione. Questo si rifletterà anche nell’amore, ma fai attenzione ai rapporti meno solidi. Venere nel tuo segno avrà l’effetto clarificante sullo stato delle cose, alimentando dentro di te un desiderio di sincerità. Pertanto, nel caso in cui pregressi dubbi venissero fuori, rifiuterai catagorico ulteriori menzogne o promesse non mantenute.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, le giornate recenti sono state piene di riflessioni. In particolar modo, le scorse 48 ore potrebbero aver avuto un peso specifico più grande se non godete della compagnia dell’amore in questo periodo. Ma non dimenticate, i prossimi due mesi rivestono un ruolo cruciale. Prestare un’attenzione particolare alla dimensione affettiva diventerà essenziale, inclusa questa speciale domenica. Con Pesce e Vergine, le cose possono farsi un po’ intricate se avete vissuto, possiamo dirlo così, una separazione o una difficoltà. Ora siete voi a tenere le redini della vostra vita sentimentale nelle vostre mani. In sintesi, siete voi a decidere il vostro prossimo passo e non dovete più soffrire per chi non vi merita.

Oroscopo del Cancro

Cancro, sotto questa luna in opposizione, data la tua grande sensibilità ai movimenti lunari, non posso negare che la giornata possa presentare qualche turbolenza, proprio come il tuo interiore ribelle. Cerca di ritrovare la tua pace interiore perché, come avevo previsto, Aprile è stato un mese di sfide. Molti hanno avuto una conferma delle mie intuizioni, difendendo la propria identità, il proprio ruolo e la propria immagine. Mercurio continua ad essere in una posizione sfavorevole, quindi non ci troviamo ancora nel bel mezzo della tempesta. Tuttavia, la parte più difficile è alle spalle e se dovessi riconsiderare un qualche accordo, Maggio si prospetta come una fase cruciale, così come per la sfera sentimentale.

Oroscopo del Leone

Leone, secondo le mie osservazioni astrali, mi sembra che tu stia vivendo un periodo un po’ sottotono per quanto riguarda l’amore. Al contrario, per la professione, ci potrebbero essere buone opportunità in arrivo nell’arco dei prossimi due mesi. Ora, passando alla questione sentimentale, è ben noto che ognuno ha le proprie dinamiche individuali. Se sei sposato, potresti non trovare il rapporto così piccante come prima; se hai un partner lontano, potresti avvertire un forte desiderio di riavvicinarti; se stai attraversando una separazione, fai attenzione a non scambiare, come dice un vecchio adagio, le lucciole per lanterne. In altre parole, non dovresti sopravvalutare una nuova relazione rispetto a quella passata. In sintesi, ci sono certe cose che dovresti considerare attentamente prima di deciderne il percorso senza esitare.

Oroscopo della Vergine

In arrivo per la Vergine un mese di Maggio significativo, che potrà essere impiegato per liberarsi di alcune complessità. Siamo consapevoli che l’Aprile appena trascorso ha riservato alle persone di questo segno qualche difficoltà: per alcuni la preoccupazione è stata legata alla vita sentimentale, per altri è stata una fase lavorativa altalenante. Insomma, abbiamo attraversato un periodo caratterizzato da un’alta tensione emotiva. Tuttavia, la prospettiva per il mese di Maggio che s’incammina è quella di un approccio più ponderato e accorto.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, sei noto per la tua temperanza, ma oggi anche il minimo contrattempo può innervosirti. Non è solo un consiglio per te, ma è un amichevole avviso anche per chi si trova vicino a te. Evitate di infastidire oggi chi è nato sotto il segno della Bilancia, poiché saranno particolarmente attenti a ogni minima parola e potrebbero facilmente sentirsi offesi o mostrarsi più suscettibili del solito. Avevo già accennato a questa attitudine ribelle che stanno sviluppando i Bilancia, che non intendono più annuire sempre e comunque, anche quando in realtà vorrebbero dissentire. La storia ha generato infinite circostanze in cui sembrava più vantaggioso mantenere un atteggiamento diplomatico piuttosto che innovatore, ma adesso le cose stanno evolvendo e non saranno più tollerati vincoli, soprattutto se imposti da individui che non hanno più un ruolo di rilievo. Probabilmente, qualche imprevisto potrebbe ritardare la realizzazione dei tuoi progetti.

Oroscopo dello Scorpione

Per lo Scorpione, il fine settimana promette di essere fruttuoso. La giornata di oggi segna un momento favorevole, con la Luna che inaugura un valido transito che si estenderà fino a domenica. Tuttavia, con Giove in opposizione, è importante affrontare con cautela le questioni riguardanti il lavoro e le finanze. È il momento adatto per coloro che hanno recentemente concluso un ciclo e stanno per iniziarne uno nuovo, magari perseguendo gli stessi obiettivi, ma con un approccio rinnovato. Potrebbe quindi essere che un’iniziativa cambi nome o che appaiano nuove figure. Il sentimento risulta essere un po’ intricato da decifrare, forse perché, al momento, è altrettanto difficile comprendere te stesso e i tuoi desideri.

Oroscopo del Sagittario

Per quel che concerne il Sagittario, l’obiettivo prioritario ora è ignorare certe distrazioni emerse nel contesto lavorativo, che non sono di sua responsabilità, ma potrebbero essere attribuite a un superiore o a un individuo che avrebbe dovuto convocarti per comunicarti alcune informazioni, che invece ha riferito ad altri. Osserva, questo non è il momento propizio per mettersi in competizione. Del resto, tu sei un individuo molto autosufficiente e indipendente, che raramente chiede supporto, sostenendo che un buon lavoro comporti, naturalmente, l’esigenza di avere un riconoscimento o una ricompensa. Potresti vivere un periodo di tensione o tristezza, per aver sentito la mancanza di un elogio da qualcuno che invece si è allontanato. Fortunatamente, possiedi un atteggiamento ottimista e nei prossimi giorni dovresti riconquistare la serenità affettiva.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, i celesti astri ci sono favorevoli. Giove sorride e la Luna è dalla nostra parte. Venere, tra poco, si mostrerà in tutta la sua splendore. Siamo a maggio, il mese prediletto per i ritorni di fiamma, un periodo in cui i cuori solitari possono avere il meglio. Utilizzo il condizionale perché, bisogna ricordare, le stelle non determinano l’amore, ma semplicemente suggeriscono il momento propizio per mettersi in gioco. E’ necessario risolvere alcune piccole situazioni, anche affettive. Direi che, in questo momento, è cruciale palesare consapevolezza. Diamo via libera a tutti i Capricorno desiderosi di stabilire una data per un evento importante.

Oroscopo dell’Acquario

L’Aquario solitamente dà grande valore alle amicizie, talvolta persino di più dell’amore. Idealmente, per un Aquario sarebbe desiderabile la possibilità di un rapporto che sposi le caratteristiche dell’amicizia con quelle dell’amore. Questo segno zodiacale ha un particolare disgusto per la gelosia e le imposizioni. In caso un Aquario decida di firmare per un contratto matrimoniale, è fondamentale che sia pienamente convinto di tale decisione. L’idea di divertenti avventurine di una sola notte potrebbe anche risultare allettante. Per quanto riguarda le vicende lavorative, siamo in un periodo di riflessione, con il tirocinio per nuovi progetti previsto a partire dal mese di giugno.

Oroscopo dei Pesci

Per i Pesci, maggio rappresenta un periodo di vigore e risposte. Ho messo in rilievo frequentemente come il mese prossimo avrà un peso significativo per concludere accordi o per ottenere conferme. Se la propria relazione è in bilico, è consigliabile affrontare la questione immediatamente, per una comprensione chiara della situazione. Ricordiamo che a partire da domani, ovvero lunedì, Venere inizierà un transito benefico significativo. Pertanto, se vi è il desiderio di vivere pienamente un amore, un progetto, un’idea o un ideale, è preferibile seguirla. Si tratta di ascoltare il proprio instinto e la propria logica e perseverare in ciò che ispira convinzione.

