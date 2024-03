Ha preso il via il 7 marzo l’undicesima edizione di Pechino Express, il reality show itinerante più avventuroso della TV. Nel 2024 le coppie vip protagoniste seguono la “Rotta del Dragone”, un percorso impegnativo e pieno di ostacoli che li ha visti partire dal Vietnam per raggiungere poi il Laos, fino a concludere la loro corsa alla vittoria nella perla dell’Oceano Indiano, lo Sri Lanka.

La Rotta del Dragone: cosa è accaduto nelle tappe precedenti

“Pechino Express non è un viaggio di lusso”, così aveva annunciato Costantino della Gherardesca ai concorrenti in apertura del programma. Un’affermazione che hanno iniziato a comprendere fin dai primissimi momenti della loro esperienza. Le prime tappe hanno visto trionfare rispettivamente: i Romagnoli, eliminati poi nella seconda puntata, i Caressa e i Pasticcieri, che nella terza hanno raggiunto per primi il tappeto rosso. Anche in questo caso, tuttavia, come nella prima puntata, la busta nera ha decretato una tappa non eliminatoria, dando così la possibilità ai prescelti Giganti di proseguire la loro gara. La fatica e malumori si sono già fatti sentire tra le coppie, soprattutto quando ad aggiungersi al gruppo sono arrivate Le Ballerine, Megan Ria e Maddalena Svevi. Le ex allieve di Amici non sono state accolte benevolmente ed hanno concluso il loro percorso in Vietnam del Nord piazzandosi in sesta posizione e scontando il “malus” della compagnia di Fru.

La quarta puntata: sfide e classifica

Zaino in spalla, le coppie si sono rimesse in gioco nella quarta tappa di Pechino Express – La rotta del Dragone, affrontando una sfida che li ha portati da Lao Cai a Dien Ben Phu, per un totale di 454 chilometri. La tensione è stata fin da subito palpabile, questa volta più che mai a causa di una particolare determinazione da parte di tutti a raggiungere l’obiettivo. Il primo colpo di coda è stato quello dei Pasticcieri, detentori della vittoria, che condannano con il loro “malus” i Brillanti e i Caressa. Una prova di memoria ed una grande velocità nel trovare passaggi hanno portato alla conclusione della prima giornata con Italia Argentina in testa alla classifica.

Nonostante la possibilità di conoscere in anticipo la sfida del giorno successivo, Fiordelisi e Bernal rimangono incagliate nell’assenza di passaggio, vedendosi superare dagli altri concorrenti. La prova finale prima di saltare sul tappeto rosso, prevedeva la ricerca di dieci conducenti con motorino, dei bufali ed una donna con copricapo tipico, da fotografare attraverso uno smartphone.

A tagliare per prime il traguardo sono proprio le Ballerine, che superano tutti guadagnandosi un pass diretto per il Laos. Si salvano grazie al libro rosso anche Italia Argentina e Amiche. Si piazzano invece nella metà della classifica questa volta Caressa, Pasticcieri e Fratm.

Chi è stato eliminato nella quarta tappa a Pechino Express

Con molto dispiacere del pubblico a casa, la quarta tappa si è rivelata come previsto eliminatoria. In coda alla classifica, hanno dovuto giocarsi la permanenza nel reality show i Giganti e i Brillanti. Sono proprio questi ultimi a dire addio all’avventura di Pechino Express, per scelta delle Amiche.

Tensioni e scontri tra le coppie

La quarta puntata è stata segnata da momenti al fulmicotone, durante i quali i concorrenti hanno espresso rabbia e frustrazione a causa dell’andamento della gara. Uno su tutti Fabio Caressa, preoccupato dell’incolumità della figlia, che è sbottato apertamente quando si è visto superare in auto dalle Amiche. Il conducente, piuttosto spericolato, ha sfidato pioggia e curve pericolose pur di favorire le concorrenti. “Sono incaz**to nero. Non è una gara di Formula Uno, se mi superi con mia figlia a bordo” si è sfogato in un momento di agitazione.

Un’aria molto tesa si respira ancora tra i Giganti, che nonostante siano ancora in gara, non riescono a trovare un punto d’incontro. Francesca Piccinini continua a lamentarsi dell’atteggiamento a suo dire poco collaborativo del compagno di viaggio Kristian Ghedina, che persevera nel non dimostrare spirito d’iniziativa. Basta poco, nella coppia, per riaccendere la miccia.