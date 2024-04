Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 29 aprile 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 29 aprile 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, il momento è arrivato per liberarti da molte situazioni complesse e dire un definitivo arrivederci ad un mese di aprile difficoltoso, che ha avuto il suo peso principalmente nei primi giorni, ma non per mancanza, bensì per eccesso. L’ho detto tante volte, l’orizzonte astrale dell’Ariete è alquanto significativo, stanno arrivando delle solide conferme lavorative, molte opportunità positive. Tuttavia, April è stato un mese risentito con un’eccessiva preoccupazione, che per nostra fortuna, è quasi alle sue conclusioni. Allora, è giunto il tempo di rilassarci e guardare con ottimismo al mese di Maggio, imbottito di energia. Addirittura, per i lavoratori autonomi e coloro che lavorano a commissione, maggio potrebbe essere un mese piuttosto redditizio. Venere e Mercurio ritorneranno in posizione di beneficio. E proprio in maggio, si potranno affrontare e risolvere delle questioni che da tempo si trascinavano, instaurando un clima di incertezza.

Oroscopo del Toro

Toro, l’anno corrente indica la presenza rigogliosa di rivolgimenti d’importanza. Come già sottolineato ieri, se non si abbracciano questi cambiamenti, il rischio di soffrire è reale. Potrebbe accadere che tu, se ti trovi in un gruppo di lavoro non congeniale, dove sospetti che la presenza sia ostile verso di te, nonostante le facciate amichevoli, decida di dire addio entro giugno. Quindi, maggio e giugno potrebbero essere mesi di verifica non unicamente per te, ma anche per coloro che ti stanno intorno. Nel frattempo, la benamata Venere trova ingresso nel tuo segno domani – un invito rivolto ai solitari a credere ancora nell’incontro, coloro che sono separati ad annullare, farei dire, tabula rasa di ciò che è stato, dedicandosi magari a un nuovo interesse.

Oroscopo dei Gemelli

Per i nati sotto il segno dei Gemelli, il recupero si sta svolgendo lentamente, ma sappiamo che da giugno in poi, Giove porterà nuove emozioni. L’importante è comprendere che c’è un ripristino generale in corso. Mettiamoci, per esempio, nelle scarpe dei belle anime dei Gemelli che hanno dovuto affrontare un 2024 piuttosto gravoso dal punto di vista amoroso: alcuni periodi, come marzo e gennaio, sono stati molto complicati. Durante questi tempi, alcune coppie hanno dovuto lavorare seriamente sulla solidità del loro rapporto. Ricorda, tu sei un segno d’aria: la tua mente è libera e la tua fantasia inarrestabile.

Oroscopo del Cancro

Cancro, l’influenza di questa Luna opposta, pur continuando da ieri, è fonte di incertezza. Un consiglio per oggi: gestisci con attenzione le tue finanze e i rapporti con le persone che ti circondano. Ciò detto, Maggio potrebbe essere il mese giusto se speri in un nuovo amore. Sul fronte professionale, però, ti aspettano decisioni importanti che potrebbero richiedere del tempo. Certo, Aprile ti ha visto particolarmente stizzito, ma forse un approccio più severo è servito, specialmente se hai dovuto far fronte a ostacoli sul lavoro o a comportamenti poco leali che ti hanno colpito duramente. Tuttavia, il tuo forte spirito combattivo ha dimostrato di saper reagire con determinazione.

Oroscopo del Leone

Sul fronte sentimentale del Leone, è importante navigare attentamente tra le controversie, visto che il mese di Maggio potrebbe portare disagi o distanze, anche tra coppie che nutrono un grande affetto reciproco. Potrebbe essere necessario prestare più attenzione a un membro del tuo nucleo domestico che richiede il tuo aiuto. Per quanto riguarda la sfera lavorativa, è noto che il Leone prospera di fronte alle sfide, quindi ogni azione o piano impostato ora potrebbe costituire un punto di riferimento per le prospettive future.

Oroscopo della Vergine

Vergine, oggi vieni favorita da una luna molto generosa che fa buon accordo con Venere. Ella sarà la tua compagna per molte settimane a venire. È il momento giusto per creare spazi più ampi per l’amore. Forse ora hai più opportunità di trascorrere tempo con la tua famiglia rispetto al passato. Le recenti decisioni in ambito lavorativo, pur avendo innescato dei cambiamenti, apriranno la via a nuove scoperte. Chi è dipendente di un’azienda potrebbe a breve ricevere un’offerta interessante che potrebbe condurre lontano. È fondamentale riconoscere che adesso si stanno spalancando delle nuove opportunità.

Oroscopo della Bilancia

Durante questa fase lunare, la Bilancia potrebbe trovarsi a dover gestire dei momenti delicati. Dapprima si potrebbe sentire pressione e nervosismo, che potrebbero nascere da un senso di impazienza per un progetto in corso che non procede quanto sperato. Tuttavia, è importante ricordare che i Bilancia che godono di una maggiore libertà e non si trovano legati da obbligazioni saranno molto più resilenti durante questo periodo. Consiglio di vivere la giornata in modo rilassato, facendo in modo che le tensioni si dissolvano. Un piccolo monito però, bisogna stare attenti nei confronti dei Capricorno e dei Cancro.

Oroscopo dello Scorpione

Per lo Scorpione, il mese di maggio sarà caratterizzato da una certa dose di tensione. Questo potrebbe portare a qualche dubbio in ambito sentimentale, non necessariamente per conflitti, ma probabilmente a causa di un carico di lavoro e di impegni che relega i sentimenti a una posizione secondaria. Al contempo, attenzione perché l’estate accenderà la miccia di importanti decisioni in termini di lavoro. Sarà il periodo in cui molti di voi saranno chiamati a effettuare un cambio di rotta professionale, o a valutare la possibilità di perseverare o meno in un ruolo attuale. Quindi, in parole povere, l’estate infiammerà il palcoscenico delle decisioni cruciali. Come si suol dire, sarà un periodo galeotto!

Oroscopo del Sagittario

Al Sagittario, che da un po’ sta seguendo dei progetti come ho precedentemente indicato, non sembra che siano pervenute molte risposte positive o gratificanti di recente. In altre parole, coloro che avrebbero dovuto riconoscere i tuoi sforzi sono rimasti silenziosi e forse sei un po’ deluso, in particolare se hai osservato che individui meno capaci di te hanno ottenuto più successo. Nonostante ciò, si sta sviluppando una nuova consapevolezza che riguarda anche l’ambito affettivo. Pertanto, i cuori solitari e i giovani che desiderano riesaminare una relazione dovrebbero farlo entro il mese di Maggio.

Oroscopo del Capricorno

Maggio è un periodo di grande rilevanza per il Capricorno, segnato da intuizioni positive e proficue. È la ricompensa per le buone azioni messe a frutto in passato, e non solo in termini materiali, ma anche morali. Può essere l’occasione perfetta per rinvigorire una relazione esistente, poiché maggio è un mese che si fa portavoce di profonde emozioni. Naturalmente, alcuni Capricorni potrebbero essere scettici, poiché si legano solo quando sono certi dei loro sentimenti e di ciò che possiedono. Ecco perché consiglio ai senza partner di non rinunciare, ma di proseguire con coraggio. Allo stesso tempo, chi è già in una relazione consolidata non dovrebbe rimanere in disparte. Incerti scenari possono anche prevedere una riconciliazione. Ad esempio, coloro che si sono comportati in maniera irragionevole o turbolenta in amore avranno la possibilità di recuperare e mostrare un atteggiamento più mansueto.

Oroscopo dell’Acquario

L’Acquario si trova attualmente in un contesto intrigante, tuttavia è necessario sbarazzarsi di alcuni oneri e problematiche. Se qualcosa o qualcuno genera fastidio nella relazione, è necessario prenderne le distanze. Potrebbe sembrare che l’Acquario desideri eludere certe situazioni o mantenere costantemente una via di fuga, ma per ora non è possibile. Evitare situazioni che implicano un alto grado di responsabilità non è fattibile, ma non è escluso che nelle prossime settimane si possa trovare un varco per agire in modo efficace e porre definitivamente fine a ciò che genera disagio.

Oroscopo dei Pesci

Per i Pesci, l’avvio è promettente, grazie alla Luna ben disposta e il ritorno di Venere in attività. È fondamentale riflettere su ciò che è accaduto precedentemente, perché anche coloro che hanno avuto confronti tesi in famiglia o con il partner avranno l’opportunità di ristabilire l’armonia o di recuperare il terreno perduto. Entro maggio è necessario affrontare temi legati al lavoro e portare a termine progetti. È di vitale importanza, per il vostro benessere, mettere in chiaro le situazioni, o come si suol dire, i puntini sulle i.

