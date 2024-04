L’attrice italiana Paola Gassman, figlia dell’icona del cinema Vittorio Gassman e Nora Ricci, è venuta a mancare all’età di 78 anni. La sua morte è stata accompagnata da molteplici omaggi e tributi da tutta la comunità artistica, fra cui spicca il toccante messaggio del fratellastro Alessandro Gassman. Pagliai, marito dell’attrice, ha diffuso la triste notizia.

Morte di Paola Gassman: reazioni e carriera

Si è spenta all’età di 78 anni l’attrice Paola Gassman, figlia di Vittorio Gassman e Nora Ricci, nonché sorellastra di Vittoria Gassman, Alessandro Gassmann e Jacopo Gassman. Quest’ultimi sono i quattro figli di Vittorio Gassman, frutto di diverse relazioni. L’annuncio della sua inevitabile dipartita è giunto a noi grazie al marito, Ugo Pagliai, essendo l’attrice stata malata per un periodo di tempo. Sui social, è emerso un commovente messaggio firmato Alessandro Gassmann. Le parole di Alessandro Gassmann riflettono il suo lutto:

Ciao sorella mia. Sei sempre

stata la più saggia di tutti noi, la più rassicurante , la più equilibrata e simpatica. Ti vorrò per sempre bene, come tutti quelli che ti hanno conosciuta. 🌸 pic.twitter.com/nFuWmxXHyC — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) April 10, 2024

Paola Gassman è nata come primogenita del celebre Vittorio Gassman. Tra i partner di Vittorio Gassman, esclusivamente colleghe attrici, si contano sei, di cui tre con cui si è unito in matrimonio. Nora Ricci è stata la prima moglie, madre di Paola. In qualità di seconda moglie, Shelley Winters, ha dato alla luce sua figlia Vittoria, che ha intrapreso la carriera di medico geriatra negli Stati Uniti. Juliette Mayniel è stata un’importante connazionale, madre di Alessandro Gassman, il figlio più noto. Diletta D’Andrea, la terza moglie, gli ha donato il figlio Jacopo, divenuto regista.Vittorio Gassman ha avuto anche altre due relazioni importanti, ma senza prole: Anna Maria Ferrero tra il 1953 e il 1960, e l’attrice danese Annette Strøyberg tra il 1961 e il 1963.