Gli appassionati degli ascolti tv e dei dati Auditel hanno ricevuto una brutta notizia. Non saranno disponibili gli ascolti dei programmi televisivi trasmessi dal 23 al 28 Aprile 2024, a causa di un’agitazione sindacale da parte di Nielsen. Questa notizia ha cominciato a circolare intorno alle ore 10 di mercoledì 24 aprile 2024. Ma cosa si cela dietro questa inusuale manifestazione sindacale?

Ascolti tv non disponibili: cosa sta accadendo?

Gli ascolti dei programmi televisivi trasmessi dal 23 al 28 aprile 2024 verranno pubblicati con ritardo. Alla base di questa alterazione del normale corso degli eventi c’è un’agitazione sindacale in atto presso Nielsen. La voce si è diffusa rapidamente a partire dalle ore 10 di mercoledì 24 aprile 2024. In molti hanno cercato senza successo i dati auditel legati all’ultima intervista rilasciata da Antonella Clerici nell’ambito del programma televisivo Belve. Il motivo di tanto interesse è rappresentato dalle rivelazioni rilasciate dalla conduttrice che hanno riguardato Barbara d’Urso e Luciano Ligabue. Tuttavia, chi cerca questi dati ha scoperto che i dati Auditel saranno disponibili solo dal 29 aprile. Questa data dovrebbe rappresentare il ritorno alla normalità.

Agitazione sindacale in Nielsen: le reazioni

La decisione di Nielsen ha innescato un vivace dibattito. Fra le ipotesi più fantasiose, c’è chi ha visto dietro allo “sciopero degli ascolti tv” una sorta di forma di protesta. In verità, si tratta di una mobilitazione interna a Nielsen, società leader nel campo dell’analisi dell’audience e dei dati di ascolto. Il ritorno alla normalità è previsto per il 29 aprile 2024. Da quella data, sarà di nuovo possibile consultare gli ascolti tv in maniera regolare.